Presidente da Associação de Professores de Português enfrenta processo disciplinar por fuga no exame

Inspeção-Geral de Educação concluiu o inquérito à fuga no exame nacional de Português do 12.º ano, instaurando um processo disciplinar a Edviges Ferreira, presidente da associação de professores da disciplina, para “apuramento de responsabilidade”

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) decidiu instaurar um processo disciplinar "a uma docente para apuramento de responsabilidade" na fuga de informação relativa ao exame nacional de Português do 12.º ano, realizado no passado dia 19 de junho.

O Expresso sabe que a docente em causa é a presidente da Associação de Professores de Português (APP), Edviges Ferreira, que leciona na secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, e dá explicações a vários alunos de outros estabelecimentos, nomeadamente do ensino privado.

Dias antes do exame de Português do 12.º ano, circulou nas redes sociais e no WhatsApp uma gravação que revelava exatamente o que ia sair.

Além deste processo disciplinar, foi ainda instaurado um processo de inquérito ao Instituto de Avaliação Educativa, responsável pela elaboração das provas, para apurar se "os procedimentos estão a ser devidamente seguidos".

"No caso dos alunos, não tendo sido possível apurar que o conhecimento da informação se tenha traduzido em benefício mensurável, a IGEC propôs, e foi aceite, que se aguarde a conclusão do processo disciplinar à docente para a aplicação de eventuais medidas", refere o comunicado do Ministério da Educação divulgado esta quinta-feira.

Paralelamente ao inquérito conduzido pela Inspeção-Geral de Educação, está a decorrer uma investigação a cargo do Ministério Público, pedida pelo IAVE, que na altura remeteu à Procuradoria-Geral da República "todas as informações sobre o caso para efeitos de averiguação disciplinar e criminal".