Governo aprova decreto regulamentar dos níveis remuneratórios do emprego científico

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto regulamentar dos níveis remuneratórios para os contratos dos investigadores ao abrigo da lei do emprego científico, passando agora o processo para o lado das instituições, que têm de abrir os concursos.



"Com este processo concretiza-se e conclui-se a ação regulamentar e passamos agora para um processo decisivo nas instituições científicas e de ensino superior", disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Depois de concluída no dia 7 de dezembro a negociação sindical "complexa e aberta" que levou ao decreto regulamentar hoje aprovado, Manuel Heitor assinalou que o processo passa agora para um "segundo aspeto particularmente crítico", que é o da responsabilização das instituições", às quais compete a abertura dos concursos de contratação de investigadores.

3000 novos contratos em 2018

O ministro explicou ao Expresso que "devem ser assinados no próximo ano 3000 novos contratos com investigadores ao abrigo da lei do emprego científico", e 5000 até ao final da legislatura. Para isso, o Orçamento do Estado para 2018 "inclui um reforço de 55 milhões de euros no financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia" (FCT).

Manuel Heitor reconheceu que o decreto regulamentar "só agora ficou pronto, quando a lei do emprego científico foi aprovada em julho, mas não há problema relativamente ao prazo dos concursos fixado até à data limite de 31 de dezembro de 2017, porque as instituições podem abrir concursos de janeiro a agosto de 2018".

No debate de atualidade desta quarta-feira no parlamento, agendado pelo PCP para discutir o atraso na concretização de medidas relativas à lei do emprego científico, os deputados alertaram que o Governo já tinha perdido 131 dias a regulamentar os níveis remuneratórios do emprego científico, o que tornava quase impossível às universidades e instituições científicas abrirem concursos até 31 de dezembro.

FCT suporta custos da contratação

As universidades, nomeadamente de Lisboa e de Coimbra, têm alegado constrangimentos orçamentais para a contratação de investigadores mas, segundo o diploma, a FCT, que é principal entidade financiadora da ciência em Portugal, suportará os custos da contratação para o desempenho de funções que estivessem a ser exercidas em instituições públicas por bolseiros doutorados financiados direta ou indiretamente pela FCT há mais de três anos.

A lei agora regulamentada define os níveis salariais dos contratos de trabalho, sendo equiparados aos definidos para a carreira de investigação científica. O diploma de estímulo ao emprego científico prevê a contratação de doutorados por um prazo máximo de seis anos, em substituição das bolsas de pós-doutoramento.