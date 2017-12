Eleição de nova direção da Raríssimas marcada ainda hoje

A carta de demissão de Paula Brito e Costa da presidência da associação Raríssimas já foi entregue, permitindo que ainda esta quinta-feira seja marcada a eleição de novos corpos gerentes. Ao Expresso, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, o advogado Paulo Olavo Cunha, adianta que tomou "conhecimento, por carta digitalizada, da renúncia formal", esta manhã.

Com este trâmite legal cumprido, Paulo Olavo Cunha pode iniciar as diligências seguintes. "Aguardo que os diretores remanescentes solicitem a convocação de uma Assembleia Geral para proceder à designação dos membros dos órgãos sociais em falta, até ao final do mandato em curso (2016-2019)." Caso assim não aconteça, "até ao final do dia de hoje procederei à convocação direta da Assembleia Geral para esse efeito", explica.

A presidente da Raríssimas saiu três dias depois de a TVI ter denunciado práticas de gestão danosa dos dinheiros públicos que chegam à Instituição Particular de Solidariedade Social. Paula Brito e Costa tentou negociar o abandono temporário de funções com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

"Pedi-lhe (ao ministro) a suspensão temporária de funções enquanto estivessem a decorrer as investigações, porque temos 300 meninos por dia na Raríssimas de quem é preciso cuidar. Esta opção foi estudada pelo gabinete, mas não existe a figura da suspensão temporária no quadro das IPSS e, portanto, saio", explicou na terça-feira ao Expresso.

A sucessão ficou, assim, em aberto. A Raríssimas já estava sem vice-presidente desde maio e o substituto convidado, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, acabou por declinar a proposta na sequência de toda a polémica em torno da gestão de Paulo Brito e Costa.