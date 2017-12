Vieira da Silva sobre a Raríssimas: “Se houve falhas isso ficará claro”

Vieira da Silva garantiu esta manhã que a inspeção global à Associação Raríssimas irá esclarecer em breve todas as dúvidas sobre o alegado desvio de fundos públicos, denunciado numa reportagem da TVI.

“Se houve alguma falha ou não, creio que isso ficará claro. A equipa da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social já está no terreno”, afirmou o ministro esta manhã, em declarações à margem de um seminário sobre o Fundo Social Europeu, em Lisboa.

O governante disse esperar que o assunto seja esclarecido a curto prazo, sem adiantar uma data para a conclusão do inquérito. Garantiu também estar de “consciência tranquila” face ao caso, reafirmando que nunca acumulou funções e que enquanto esteve no cargo de vice-presidente da Assembleia-Geral, entre 2013 e 2015, nunca teve também conhecimento de qualquer dúvida sobre as contas da associação.

“As contas da Raríssimas eram aprovadas na Assembleia-Geral e, desse ponto de vista, tinha conhecimento. Mas reafirmo ninguém durante essas reuniões levantou alguma dúvida ao trabalho expresso nas contas da associação. Nunca tive conhecimento de qualquer dúvida sobre as contas”, reforçou.

Por último, Vieira da Silva insistiu que desconhecia qualquer denúncia de gestão danosa na Raríssimas até à data da emissão da reportagem da TVI, no último sábado. “As cartas do tesoureiro que foram dirigidas ao ministério foram enviadas para os serviços competentes da Segurança Social. Se essa ação foi suficente ou não, adequada ou não, teremos conhecimento na inspeção no nível mais elevado”, concluiu.