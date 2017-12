Raríssimas. Direção da Casa dos Marcos está “a ponderar” a demissão

A direção da Casa dos Marcos admitiu estar a “ponderar” a demissão. Nuno Branco, diretor daquela unidade de cuidados da Raríssimas, disse aos jornalistas. Esta quarta-feira, à porta da Casa dos Marcos, falou com os jornalistas por estar “preocupado” com o futuro da instituição.

“Estamos a ponderar. Como somos um órgão colegial gostava de o fazer [demissão] em uníssono com os meus colegas”, afirmou Nuno Branco. “Porventura”, respondeu em seguida quando questionado se a direção iria cair.

O diretor da Casa dos Marcos confirmou ainda que, esta quarta-feira à tarde, dois inspetores da Segurança Social visitaram o local e estiveram a consultar alguns documentos. Nuno Branco sublinhou ainda que, embora tivesse “estranhado” algumas decisões, nunca foi questionada a legalidade das contas.

“Da parte da direção há o pressuposto de que as coisas foram todas todas feitas na legalidade, que as coisas foram feitas com correção. Quando a presidente nos diz que tem uma despesa em serviço, quando uma vice-presidente nos diz que tem uma despesa em serviço, quando temos um tesoureiro que nos trata e assegura esses movimentos, é claro que a demais direção não vai colocar em causa”, disse. “Estranhei… Não é de todo o modelo de liderança que preconizo. Quem me conhece sabe que não é o modelo de liderança que preconizo”, acrescentou, lembrando que entrou “imensas querelas” com Paula Brito e Costa.

A Casa dos Marcos é uma unidade de cuidados da Raríssimas na Moita, na margem sul do Tejo. “Demarcamo-nos de toda e qualquer atitude menos ética ou ilícita que tenha sido praticada em nome da instituição, seja pela ex-presidente ou por qualquer membro da Direção, e reafirmamos a lealdade, apenas e só, à causa para a qual trabalhamos”, informou aquela unidade numa nota publica nas redes sociais na terça-feira.

No sábado, a TVI emitiu uma reportagem em que dava conta de que a presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, terá usado fundos da associação para gastos pessoais, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, pagamento de um carro de gama alta e compras de supermercado. Acusações já negadas.

Embora ainda não tenha sido oficializado, Paula Brito e Costa vai demitir-se do cargo. Manuel Delgado, que trabalhou como consultor para a associação antes de integrar o atual Governo, também se demitiu das funções como secretário de Estado da Saúde.