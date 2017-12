Palavra do ano é ‘feminismo’, segundo a Merriam-Webster

A palavra do ano, na realidade, são várias – tantas como os dicionários ou associações que efetuam a escolha. Em língua inglesa, talvez a palavra do ano mais comentada seja a da Merriam-Webster, uma editora americana que publica o dicionário homónimo desde 1843. A escolha que ela acaba de anunciar para este ano é bastante fácil de entender: ‘feminismo’.

2017 foi o ano da subida ao poder de Donald Trump, um homem acusado de assédio ou abuso por quase 20 mulheres. A contrarreação começou pela Marcha das Mulheres, um protesto mundial a 21 de janeiro, um dia após a tomada de posse presidencial. Só nos Estados Unidos, os cinco milhões de participantes da Marcha nas várias cidades onde ela se realizou superaram largamente o do público que foi a Washington ver Trump fazer o juramento.

Nos últimos meses do ano, uma nova fase do processo teve início. O escândalo em torno dos abusos cometidos pelo produtor cinematográfico Harvey Weinstein desencadeou uma onda de revelações, muitas vezes relativas a acontecimentos antigos, que já acabaram com a carreira de dezenas de figuras proeminentes, em áreas tão diversas como as artes, a política, a finança, o desporto, o jornalismo e até a gastronomia.

Trump domina (a nível lexical)

‘Feminismo’ concorria com várias outras palavras associadas a Trump. Por exemplo, ‘complicit’, um adjetivo aplicável a pessoas próximas de Trump – por exemplo, a sua filha Ivanka – que o apoiavam mesmo nos seus piores instintos, contrariando aquilo que sempre defenderam. Ou ‘recuse’, numa alusão à raiva de Trump por o seu secretário da Justiça, Jess Sessions, ter recusado intervir na investigação sobre as ligações da campanha presidencial de Trump (e dele pessoalmente) à Rússia e a Putin.

Outro termo que podia ter sido palavra do ano era ‘dotard’, que designa uma pessoa senil. Foi o insulto com que o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, respondeu a tweets e declarações provocadoras de Trump sobre ele. O jogo de agressões públicas entre os dois estadistas tem levado diversos responsáveis, americanos e não só, a avisar para o risco de um gesto insensato que desencadeie uma guerra nuclear.

Também em competição na lista da Merriam-Webster estavam ‘Syzygy’ (um termo da astronomia, a propósito do eclipse solar de agosto), ‘furacão’ (houve uma série deles em 2017), e ‘gaffe’ (aludindo ao falso anúncio do filme vencedor nos Óscares). Nenhuma dessas coisas, porém, teve a proeminência do movimento em prol das mulheres. Um movimento que aliás tinha outro candidato sério, o hashtag #MeToo, utilizado para sinalizar solidariedade – e às vezes experiências pessoais semelhantes – para com as mulheres que denunciavam casos de assédio em público.

Aprender sobre nós próprios

Para escolher a palavra do ano, a Merriam-Webster adota um método que toma em conta a quantidade de buscas no site do seu dicionário, bem como na internet em geral. “Nenhuma palavra pode resumir as notícias, eventos ou histórias de um determinado ano – em especial um ano com tantas notícias e tantas histórias. Mas quando uma certa palavra é muito procurada, e também aparece associada com várias histórias importantes, aprendemos algo sobre nós próprios através do prisma do vocabulário”, diz um editor do dicionário.

Em anos anteriores, palavras como ‘surreal’, ‘cultura’ ‘austeridade’ e ‘resgate’ foram consideradas pela Merriam-Webster como aptas a captar o espírito do tempo. Uma associação que também escolhe a palavra do ano, a American Dialect Society, escolheu ‘tweet’, ‘app’, ‘occupy’ e ‘hashtag’ e ‘#blacklivesmatter’, ou mesmo palavras comuns selecionadas por causa de utilizações gramaticais peculiares que se tornaram frequentes, como ‘because’ (antes de verbos, substantivos ou o que seja) e ‘they’ (como pronome singular sem género definido). ‘Pós-verdade’, ‘selfie’, ‘omnishambles’ (uma desordem total) e ‘squeezed middle’ (o aperto económico da classe média) foram algumas escolhas do Oxford English Dictionary.

Países como a Alemanha, a Noruega e Portugal, entre outros, escolhem igualmente a palavra do ano. A Wort des Jahres deste ano foi Jamaika-Aus, referente às negociações falhadas de Angela Merkel com os liberais e os verdes após as eleições nacionais (o termo aludia à bandeira da Jamaica, cujas cores são as dos três partidos envolvidos). O ano passado, a escolha recaiu sobre ‘pós-factual’, e em 2015 sobre ‘refugiados’ (Flüchtlinge).

Em Portugal, é a Porto Editora que trata do assunto, e as candidatas este ano incluem ‘incêndios’, ‘peregrino’, ‘gentrificação’ e ‘crescimento’. A votação é aberta a qualquer interessado através do site palavradoano.pt, e a vencedora costuma ser anunciada logo após o Ano Novo, numa sessão pública. A palavra de 2016 foi ‘geringonça’.