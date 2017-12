Taxa turística no Porto cobrada a partir de 1 de março

O executivo liderado pelo independente Rui Moreira deu luz verde ao regulamento da Taxa Municipal Turística, que entrará em vigor a partir de 1 de março de 2018 para maiores de 13 anos. A taxa fixada é de dois euros por dormida, valor que a CDU defendeu que fosse apenas de um euro, como em Lisboa, e aplicada apenas a hóspedes com idade superior a 18 anos. Ilda Figueiredo considerou ainda que a taxa turística devia fazer parte de um “debate mais profundo e de um plano integrado do turismo”, a abranger os alojamentos, transportes, a habitação e ruído.

A cobrança de taxa só para maiores de idade foi ainda reivindicada, esta terça-feira, sem êxito, por Odete Patrício, alegando a vereadora do PS que “a perda de receita potencial não seria significativa”.

De acordo com o documento aprovado em reunião de câmara, a aplicação de taxa não se aplica às reservas comprovadamente efetuadas antes dessa data, sendo paga por noite até um máximo de sete estadas seguidas por pessoa. O vereador do PSD, Álvaro Almeida, considerou ser este “um bom regulamento, com uma taxa bem definida”, mas alertou para a necessidade de a autarquia ser solidária com os portuenses, “aliviando os residentes de custos”.

“A descida do IRS na cidade do Porto tem sido defendida pelo PSD. Era uma forma de aliviar o esforço dos residentes. Isso não foi colhido. Mas, se não for por aí, que seja [aliviado o esforço dos residentes] noutras áreas”, observou.

Na votação da “atualização tarifária” relativa à gestão de resíduos urbanos para 2018, Álvaro Almeida chamou a atenção para a importância de baixar os valores para os moradores no Porto, contrabalançando a descida com a receita da taxa turística. O vereador eleito pelo PSD advoga que, se um terço da taxa turística é para limpeza, esse terço deve mitigar os custos para os moradores nas taxas de resíduos. Também Ilda Figueiredo defendeu que a taxa turística devia servir para uma descida das tarifas da recolha do lixo.

O vereador do Ambiente, Filipe Araújo, explicou, por seu lado, que os custos ambientais incluídos no regulamento da taxa turística dizem respeito à “limpeza urbana” e não à recolha de lixo”, acrescentando estar em causa um aumento de “dez cêntimos na tarifa fixa e um cêntimo na tarifa variável”, relativa à recolha do lixo, notando ser “o regulador quem obriga a que os custos da Empresa Municipal do Ambiente sejam cobertos pela receita”.

A taxa aprovada isenta de pagamento hóspedes com incapacidade igual ou superior a 60& ou cuja estada “seja motivada por tratamentos médicos”, isenção alargada a um acompanhante.

No documento, Rui Moreira considera que o “sucesso do Porto enquanto destino de referência e em crescimento constante, associado à população residente e à população migrante que, diariamente, acorre ao centro da cidade, implicam um aumento da pressão nos equipamentos públicos, nas infraestruturas, na via pública e no espaço urbano em geral”.

Ao contrário do modelo de Lisboa, o presidente da Câmara do Porto descartou desde início que a receita da nova taxa fosse investida na atividade turística, preconizando a mesma seja canalização para manter o Porto como destino de referência sustentável, o que implica que “os turistas participem no pagamento das utilidades para si geradas pelo município, em limiares comportáveis, garantindo a equidade do valor a pagar, face ao desgaste inerente à pegada turística”.