Raríssimas: ex-ministras negam fazer parte do conselho consultivo

Alguns membros do conselho consultivo da Raríssimas estão a demarcar-se da associação. Ou nunca participaram em qualquer reunião ou nem sequer sabiam que o seu nome constava dos órgãos sociais da instituição.

É o caso da ex-ministra da Ciência Maria da Graça Carvalho que, contactada pelo Expresso, negou integrar o conselho consultivo. O mesmo se passa com a ex-ministra da Saúde Maria de Belém Roseira.

A atual eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho, garante que "nunca" fez parte do conselho consultivo e que nem sequer sabia que o seu nome constava nos registos oficiais, tendo visitado "uma única vez a instituição em 2014" para assistir a uma conferência de um médico.

Já Maria de Belém Roseira disse, em declarações à revista “Sábado”, que não faz parte do conselho consultivo da associação, contrariando as informações oficiais. “Fui convidada para o conselho consultivo, mas nunca tomei posse. Não assinei nada, papel nenhum. Nunca participei em nada, nunca fui convocada para reuniões”, afirmou a antiga ministra da Saúde, admitindo apenas que foi convidada para o órgão e que esteve presente na apresentação da instituição.

Isabel Mota, atual presidente da Gulbenkian, foi convidada em 2014 para ser vogal do conselho consultivo e aceitou o convite, mas nunca chegou a ser convocada para nenhuma reunião, confirmou o Expresso junto de fonte próxima. A Fundação Gulbenkian tem apoiado a Raríssimas, assim como outras instituições de solidariedade social.

Num post publicado no Facebook, o consultor António Cunha Vaz garantiu que se reuniu apenas uma vez com os restantes membros do Conselho Consultivo há cerca de cinco anos. “Fui, com Leonor Beleza, Fernando Ulrich, Isabel Mota e mais quatro ou cinco pessoas membro de um conselho consultivo da raríssimas que reuniu uma vez há cinco ou seis anos. A raríssimas era um projecto lindíssimo. Se houve irregularidades que se julguem. Se calhar também me devia demitir. Mas não tenho de onde”, escreveu Cunha Vaz.

Segundo a informação oficial – que consta da base de dados do Ministério da Justiça veiculada pelo Informa –, integram o conselho consultivo da associação Leonor Beleza, enquanto presidente, Maria de Belém Roseira, Fernando Ulrich, Isabel Mota, Pedro Pitta Barros, António Cunha Vaz e Roberto Carneiro, como vogais, entre outros nomes.

No sábado, a TVI emitiu uma reportagem em que dava conta que a que a presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, terá usado fundos da associação para gastos pessoais, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, pagamento de um carro de gama alta e compras de supermercado. Acusações já negadas pela presidente da instituição particular de solidariedade social e classificadas de “insidiosas”.

A líder da associação – que recebe fundos do Estado – tem um salário base de três mil euros mensais a que se somam mais 1500 euros para deslocações e um PPR mensal de 800 euros. O Presidente da República defendeu que é urgente a fiscalização da Raríssimas, a fim de se concluir se houve ou não ilegalidades na associação. Já a ministra da Justiça sustentou que no final do processo será vital tomar medidas para evitar casos semelhantes no futuro.