Presidente da Raríssimas demite-se: “Esta é uma cabala muito bem feita”

Foi com a voz embargada que a presidente da Associação de Deficiências Mentais e Raras Raríssimas anunciou a sua demissão. "A minha presença já está a afetar a instituição e tenho de sair. Esta é uma cabala muito bem feita", afirma Paula Brito e Costa ao Expresso. Visivelmente comovida, acrescenta: "Deixo à Justiça o que é da Justiça, aos homens o que é dos homens e ao meu país uma das maiores obras, mas mesmo assim saio. Presa só estou às minhas convicções".

A presidente da Raríssimas sai três dias depois de a TVI ter denunciado práticas de gestão danosa dos dinheiros públicos que chegam à Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). O Expresso sabe que Paula Brito e Costa estava a negociar o abandono de funções com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, desde a manhã de segunda-feira. A ideia inicial da responsável era, ainda assim, outra: um afastamento.

"Pedi-lhe (ao ministro) a suspensão temporária de funções enquanto estivessem a decorrer as investigações, porque temos 300 meninos por dia na Raríssimas de quem é preciso cuidar. Esta opção foi estudada pelo gabinete, mas não existe a figura da suspensão temporária no quadro das IPSS e, portanto, saio", explica. A sucessão fica, assim, em aberto. A Raríssimas já estava sem vice-presidente desde maio e o substituto convidado, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, acabou por declinar a proposta na sequência de toda a polémica em torna da gestão de Paulo Brito e Costa.

"Saio e não sei quem fica", diz. No mesmo dia da saída de Paula Brito e Costa entrou na Raríssimas o inspector do Trabalho e da Segurança Social para a investigação pedida com urgência pela tutela. A presidente da Raríssimas deixa escapar um desabafo: "A minha vontade era sentar-me ali, ao lado, dele e dizer-lhe 'vá, vamos lá, diga-me fatura a fatura o que é preciso explicar".

