Ministério da Segurança Social deu mais de €2 milhões à Raríssimas

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social, entre 2015 e novembro de 2017, o Departamento de Fiscalização realizou mais de 1615 ações de fiscalização a instituições particulares de segurança social (IPSS).

Destas operações, resultaram 46 propostas de suspensão de acordos e 71 propostas de destituição de corpos gerentes em IPSS, apresentadas junto do Ministério Público territorialmente competente.

Foram, ainda, levantados 1.710 autos de contraordenação e 61 de ilícitos criminais.

O Ministério do Trabalho e Segurança Social entregou à associação Raríssimas mais de 2 milhões de euros desde 2013. Os dados enviados ao Expresso pelo gabinete de Vieira da Silva demonstram que a instituição de solidariedade social recebeu dinheiro do Estado através do Centro de Atividades Ocupacionais, do Lar Residencial e da Residência Autónoma que totaliza mais de 1,9 milhões de euros.

Trata-se dos acordos de cooperação para funcionamento de respostas sociais entre o Ministério e a Raríssimas. "Estes valores são protocolados e dependem dos normativos e das regras fixadas na legislação em vigor", lembra o ministério.

A Raríssimas recebeu também, em 2012, 2015 e 2016, um total de 327 mil euros do fundo eventual de apoio do Ministério do Trabalho.

Somam-se ainda os 606 mil euros de 2017 (117 mil pagos no âmbito da rede nacional de cuidados continuados e os cerca de 489 mil inscritos nos acordos de cooperação que mantinham a funcionar as diferentes valências da IPSS), como revela o "Público".