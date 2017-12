Constituído primeiro arguido do incêndio de Pedrógão

O segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, Mário Cerol, foi constituído arguido, no âmbito de um inquérito em curso ao incêndio do passado dia 17 de Junho em Pedrógão Grande, que causou 66 mortos e mais de 200 feridos.

Mário Cerol foi ouvido pelo Ministério Público sobre o desenvolvimento de um incêndio que esteve ativo durante uma semana e que atingiu os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

“Fui ouvido na passada ter­ça-feira no Ministério Público e fui constituído arguido. Não posso, nem devo falar mais sobre o assunto”, afirmou o segundo comandante do CDOS ao "Diário de Leiria", adiantando que, “para já”, não está a ter apoio jurídico por parte da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Advogado e comandante dos bombeiros de Alcobaça, Mário Cerol foi nomeado este ano para o cargo, em substituição de Luís Lopes, afastado pelo então comandante nacional, Rui Esteves.