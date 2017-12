Vieira da Silva fala às 15h sobre a Raríssimas

José Vieira da Silva vai falar ao início desta tarde sobre o caso do momento: as contas da instituição Raríssimas.

De acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o ministro faz uma declaração à imprensa às 15h sobre o tema das Raríssimas, com direito a perguntas no final.

De acordo com uma investigação jornalística da TVI, Paula Brito e Costa usará fundos da Raríssimas em proveito próprio, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, compras de supermercado e terá criado despesas fictícias de deslocação.

A esses valores, junta-se um salário base de três mil euros mais 1500 euros em deslocações.

A Associação Raríssimas é parcialmente finaciada pelo Estado, do qual recebeu 875 mil euros em 2016. Em donativos particulares terá recebido no ano passado mais de 718 mil euros.

Na peça da TVI, são apresentadas faturas, testemunhos de ex-funcionários e vídeos de reuniões da associação, feitas através do Skype, em que Paula Brito e Costa aponta o seu filho como "o herdeiro da parada"; pede aumentos para o marido, também funcionário da Raríssimas; e ordena aos funcionários que a tratem como merece.

Num longo comunicado, publicado no Facebook, a Associação Raríssimas desmente as denúncias feitas na reportagem da TVI, emitida no sábado. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou que vai avaliar a situação.