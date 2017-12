Seis voos cancelados desde a meia-noite com partida e chegada a Lisboa

O mau tempo também levou já ao cancelamento de voos em vários países europeus, nomeadamente Reino Unido, Alemanha, França e Espanha

Seis voos com partida e chegada a Lisboa entre as 00h e a manhã desta segunda-feira foram cancelados, a maior parte com destino para a Europa, segundo a página de Internet da ANA –Aeroportos de Portugal.

Cerca das 5h surgiam cancelados três voos com partida de Lisboa e destino a Paris (França), Munique e (Alemanha), Madrid (Espanha), e outros dois voos para os aeroportos de Gatwick e Heathrow, em Londres (Inglaterra).

Outro voo com partida de Milão e chegada prevista a Lisboa na manhã desta segunda-feira também aparece cancelado, de acordo com a mesma página eletrónica.

Portugal estava esta noite a ser afetado pela tempestade Ana, com chuva e vento forte. O mau tempo também levou já ao cancelamento de voos em vários países europeus, nomeadamente Reino Unido, Alemanha, França e Espanha.

Em Inglaterra, o aeroporto de Birmingham encerrou devido a um nevão.

Na Suíça, o aeroporto de Zurique também cancelou 40 partidas e outras tantas chegadas devido à neve. Um porta-voz do aeroporto disse que devido à queda de neve nos aeroportos de Amesterdão, Holanda, Londres, Reino Unido, e Dusseldorf e Frankfurt, na Alemanha, tiveram de se anular voos dessas cidades.