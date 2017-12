Pena suspensa para pais de menina chinesa que caiu e morreu no Parque das Nações

Os pais da menina chinesa de cinco anos que morreu na sequência da queda de um edifício no Parque das Nações, em fevereiro de 2016, foram condenados a cinco anos de prisão, com pena suspensa por idêntico período

Foram condenados a cinco anos de prisão, com pena suspensa por idêntico período, os pais da menina chinesa de cinco anos que, em fevereiro de 2016, morreu na sequência da queda do 21º andar de um edifício no Parque das Nações.

A decisão do tribunal foi conhecida esta tarde, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Os arguidos, ambos de 40 anos, respondiam por um crime de exposição ou abandono, agravado pelo resultado morte da criança que, segundo o despacho de pronúncia do juiz de instrução criminal, foi deixada sozinha em casa enquanto o casal foi jogar para o Casino de Lisboa.

Nas alegações finais, o procurador do Ministério Público tinha defendido a condenação do casal mas a uma pena suspensa, justificada com a ausência de antecedentes criminais e com o facto de os arguidos já estarem sujeitos à "perda da filha", apesar de ser uma consequência provocada pelos proprios.

