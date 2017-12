PJ desmantela gangue que assaltava multibancos através de explosão

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira que foi desmantelado um grupo criminoso que fazia furtos a caixas multibanco através de explosão, na região da Grande Lisboa.

A operação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR)

Em comunicado, a PJ refere que foram detidos três homens, com idades entre os 27 e os 30 anos, e apreendidos relevantes elementos de prova, “designadamente cilindros carregados com gás explosivo, baterias, cabos elétricos, mangueiras, diversas partes integrantes de caixas multibanco, armas de fogo, uma delas de calibre de guerra, várias viaturas automóveis e inúmeros objetos produto do crime.”

Os detidos serão presentes em breve ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para conhecerem as medidas de coação.

Durante este ano, as autoridades já registaram 175 explosões de caixas multibanco, o terceiro valor mais alto de sempre. Entretanto, o Governo aprovou em maio um conjunto de medidas para aumentar a segurança das ATMs.