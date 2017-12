MP investiga Raríssimas desde o final de novembro

Denúncia anónima sobre alegadas irregularidades na instituição de solidariedade social chegou ao Ministério Público há cerca de duas semanas

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa recebeu uma denúncia anónima sobre alegadas irregularidades na Raríssimas no final de novembro.

A informação foi avançada pelo gabinete da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se a existência de um inquérito a correr termos no DIAP de Lisboa. Não tem arguidos constituídos. As investigações relacionadas com a matéria tiveram início em finais de novembro e origem numa denúncia anónima", avança a PGR.