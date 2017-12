Investigação da TVI diz que ‘netos’ de líder da IURD foram roubados em Portugal

Uma investigação da TVI revela que Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), está envolvido numa rede internacional de adoções ilegais de crianças e que os seus próprios 'netos' são crianças roubadas de um lar em Portugal.

Segundo a reportagem "O Segredo dos Deuses", que começa hoje a ser transmitida na TVI, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) tinha, na década de 90, um lar ilegal de crianças, em Lisboa, de onde desapareceram vários menores roubados às suas mães.

As crianças eram entregues diretamente no lar, à margem dos tribunais, por famílias em dificuldades e acabavam no estrangeiro, adotadas, de forma irregular, por bispos e pastores da igreja, adianta a investigação das jornalistas Alexandra Borges e Judite França.

A TVI descobriu que Edir Macedo "está envolvido nesta rede internacional de adoções ilegais de crianças, e que os seus próprios 'netos' são crianças roubadas do Lar Universal, uma instituição que à época fazia parte da obra social da igreja".

Após sete meses de investigação, a equipa da TVI descobriu mães a quem roubaram os filhos que falam pela primeira vez.

Segundo a investigação, "um importante membro desta rede chegou mesmo a roubar um recém-nascido à mãe na maternidade e registá-lo diretamente como seu filho biológico".

Esta é a primeira série informativa da televisão portuguesa e será revelada em dez episódios, sendo o primeiro transmitido esta noite, a seguir ao "Jornal das 8".