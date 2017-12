Familiar da mulher desaparecida em naufrágio chamado a reconhecer corpo resgatado em praia de Angeiras

Um cadáver feminino foi encontrado esta manhã por um transeunte na praia do Fundão, em Angeiras. Apesar de o corpo estar em decomposição, um familiar da professora que naufragou num barco ao largo da praia do Castelo de Queijo foi contactado para tentar o reconhecimento

O corpo de uma mulher em elevado estado de decomposição foi encontrado, esta manhã, por um popular que caminhava junto ao areal da praia do Fundão, em Angeiras, Matosinhos. A descoberta foi comunicada pelas 8h à Capitania do Porto do Douro e Leixões e o corpo, em elevado estado de decomposição, transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Embora o corpo esteja irreconhecível, Rodrigues Campos, comandante da Zona Marítima do Norte, afirmou ao Expresso que mesmo assim foi contactado um familiar da mulher desaparecida ao largo da praia do Castelo do Queijo, na noite passado dia 25 de novembro, após o naufrágio do barco de recreio em que seguia acompanhada de um homem de 45 anos, resgatado do mar com ferimentos ligeiros.

“No estado em que o cadáver se encontra é quase impossível fazer o reconhecimento, mas a situação foi comunicada a um familiar da mulher que naufragou há duas semanas, que poderá ajudar à identificação por alguma particularidade”, justifica o responsável do Porto do Douro e Leixões.

O acidente da embarcação numa zona rochosa do Castelo do Queijo, no Porto, foi reportado ao Ministério Público, embora Rodrigues Campos refira não estar em curso qualquer processo relacionado com o naufrágio, ocorrido a cerca de 10 quilómetros do local onde foi esta manhã encontrado o corpo da mulher.