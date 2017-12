Agência de comunicação demarca-se da Raríssimas

Lift diz que teve o papel de intermediário entre a TVI e a presidente da Associação, mas sublinha que se tratou de “um trabalho pontual, pro-bono”

A Lift, agência de comunicação, garantiu esta segunda-feira que “não tem nem nunca teve um mandato de representação da Raríssimas”. Em comunicado, publicado no Facebook, a empresa afasta-se da associação de solidariedade, cuja presidente está envolvida numa polémica relacionada com o uso de fundos da instituição para gastos pessoais.

O caso foi denunciado numa reportagem da TVI, que refere que quando Paula Brito e Costa, presidente da Raríssimas, foi contactada, a Lift assumiu o papel de intermediário. Agora, a agência assume que participou nessa mediação entre a estação de televisão e a associação, mas sublinha que se tratou “mais uma vez um trabalho pontual, pro-bono, que se extinguiu nesse momento”.

“A Lift apoiou a associação num pedido de entrevista solicitado pela TVI. Foi, mais uma vez um trabalho pontual, pro-bono, que se extinguiu nesse momento. A Lift não tem nem nunca teve um mandato de representação da Raríssimas”, informou a agência, que diz “sempre trabalhou com várias associações de carácter social em regime de pro-bono, de forma pontual ou permanente”.

No sábado, a TVI emitiu uma reportagem em que dava conta que a que a presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, terá usado fundos da associação para gastos pessoais, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, pagamento de um carro de gama alta e compras de supermercado. Acusações já negadas pela presidente da instituição particular de solidariedade social e classificadas de “insidiosas”.

A líder da associação – que recebe fundos do Estado – tem um salário base de três mil euros mensais a que se somam mais 1500 euros para deslocações. O Presidente da República defendeu que é urgente a fiscalização da Raríssimas, a fim de se concluir se houve ou não ilegalidades na associação. Já a ministra da Justiça sustentou que no final do processo será vital tomar medidas para evitar casos semelhantes no futuro.