Acidente com camião de combustível corta A1 nos dois sentidos no Carregado

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas esta manhã, após um acidente que envolveu dois veículos pesados e um automóvel no Nó do Carregado, em Alenquer. Não se sabe ainda quando será retomada a circulação

A autoestrada A1 está cortada desde as 7h no Nó do Carregado, em Alenquer, devido a um acidente que envolveu dois veículos pesados e um automóvel e provocou dois feridos ligeiros, disse fonte da GNR do Carregado.

Segundo a mesma fonte, o corte afeta tanto a entrada como a saída do Nó do Carregado, em ambos os sentidos, e pelas 9h não era ainda previsível quando seria retomada a circulação.

Um dos pesados envolvidos na colisão era um veículo de transporte de combustível.