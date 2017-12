Rulotes e gasolineiras: como os bombeiros apagam fogos nas contas

Quando, um dia, lhe perguntaram se já tinha pensado na possibilidade de gerir um dos postos de combustível de Mirandela o presidente da associação de bombeiros locais, que desconhecia o negócio, hesitou. Mas a ideia foi para a frente e em julho de 2014 começaram a gerir o posto e uma central de lavagem de carros. No ano seguinte, lançaram-se na gestão de um parque de campismo.

“No primeiro ano vendemos 800 mil litros de combustível, no segundo passámos para 1,8 milhões e temos um lucro anual entre 90 a 100 mil euros, que é uma receita muito útil para a instituição”, diz Marcelo Lago, presidente da associação dos bombeiros de Mirandela, que vê nessas atividades uma “mais-valia” para o equilíbrio das contas da corporação.

Muitas associações de bombeiros em todo o país procuraram nos últimos anos diversificar as fontes de receitas próprias, previstas na lei de financiamento dos bombeiros. O objetivo, segundo explicam, é complementar os subsídios que anualmente recebem do Estado e os pagamentos dos serviços públicos que prestam (como o transporte de doentes), que dizem ser insuficientes para as despesas fixas como o pagamento de salários ou de combustível.

“A esmagadora maioria dos corpos de bombeiros gere o dinheiro ao mês e sem fundo de maneio. Estão totalmente dependentes dos pagamentos do Ministério da Saúde e dos subsídios da Proteção Civil e das autarquias. Quando há atrasos nesses pagamentos, deixam de conseguir pagar aos bombeiros. Portanto, vivem numa subsidiodependência”, resume Sérgio Carvalho, presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, reforça o impacto que os atrasos nos pagamentos têm nas contas das associações e lembra que o Ministério da Administração Interna (MAI) ainda não fez todos os pagamentos relacionados com os incêndios deste ano — que já levou o PSD a questionar o MAI no Parlamento. “O pagamento do transporte de doentes não-urgentes também está em atraso. Os bombeiros pagam para prestar socorro”, aponta Marta Soares, que se reuniu esta semana com o ministro da Saúde para discutir a dívida existente.

O alerta para as dificuldades financeiras das associações e a falta de pagamento de trabalho extraordinário aos operacionais foi lançado pelo sindicato quando se soube do risco de falência da corporação do Seixal, por não ter como pagar os 7,6 milhões de euros devidos aos bombeiros em trabalho suplementar e noturno. O processo foi desencadeado depois de a associação ter sido condenada a pagar 261 mil euros a um ex-trabalhador, pelos mesmos motivos. “Isto acontece porque os horários de trabalho não estão regulamentados. Há dezenas de casos como este e alguns se calhar mais graves que o do Seixal”, alerta Sérgio Carvalho, dando o exemplo dos bombeiros Portuenses que estão com salários em atraso.

Rulotes e estacionamento

Enquanto associações de direito privado, os corpos de bombeiros não têm de ser financiados pelo Estado a 100%, devendo equilibrar os seus orçamentos através de “financiamento privado e receitas próprias”, segundo a lei. Além das quotas dos sócios ou dos peditórios, é comum arrendarem as instalações do quartel para formação, centros de dia ou serviços de enfermagem. Por vezes, rentabilizam os pavilhões disponibilizando modalidades desportivas e de dança ou cobrando mensalidades às escolas para Educação Física.

Menos comum é terem uma rulote com bifanas, como no Seixal. Ou gerirem um parque de estacionamento, como nas Caldas da Rainha, num terreno cedido por um particular e onde disponibilizam lugares pagos à hora ou ao mês. Já os bombeiros de Condeixa-a-Nova compraram um autocarro de passageiros para o alugar e em Barcelos rentabilizam o património arrendando casas para habitação.

Em Loures, num terreno ao lado do quartel, funciona um centro de inspeção de automóveis, do qual a associação recebe 80 mil euros por ano. “Em vez de cobrarmos renda, recebemos uma percentagem do valor que faturam”, explica o presidente, Carlos Monserrate. Mas é do transporte de doentes que vem a grande fatia das receitas (290 mil euros por ano). O mesmo acontece em Condeixa-a-Nova, representando 70% das receitas. “Enquanto não tivermos outras fontes, tentamos fazer tudo o que permita obter mais dinheiro”, aponta o comandante, Fernando Gonçalves, que se manifesta contra a necessidade de recorrerem a outras atividades paralelas às suas funções.

Mudar as regras

A lei de financiamento das associações de bombeiros, em vigor desde 2015, será discutida no Parlamento no próximo ano, numa altura em que se planeia um novo sistema de combate aos fogos e a profissionalização dos operacionais. “O papel dos bombeiros no âmbito do novo sistema de gestão integrada de fogos rurais poderá determinar alterações no financiamento”, responde o gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

As associações de bombeiros contam com 26,1 milhões de euros do Orçamento do Estado em 2018 e o MAI assegura que “nenhuma associação terá redução de financiamento”, disponibilizando uma verba suplementar para as 210 corporações que viram o seu subsídio descer este ano.

Da discussão da lei, Jaime Marta Soares espera o fim da cláusula que permitia reduzir em 5% o financiamento das associações e, ainda, a alteração do peso dos critérios para cálculo do subsídio, entre os quais está o índice de risco da área abrangida, a população, o número de operacionais ou de ocorrências em que atuam. “No próximo ano temos um aumento no financiamento, mas deveríamos ter já 27,5 milhões de euros, para atingirmos os 30 milhões em 2020. O patamar dos 32 milhões é o equilíbrio necessário para ressarcir as associações humanitárias”, defende o presidente da Liga.

Para conhecer o futuro papel dos bombeiros voluntários na prevenção e combate, é preciso antes definir o novo modelo de gestão dos incêndios rurais, explica o MAI, que não deixa de reforçar o “carácter estrutural” dos voluntários no sistema de proteção civil. “É um património valiosíssimo que o Governo pretende manter e ampliar, em benefício da proteção e socorro das populações.”

AS ALTERNATIVAS

Bombas de combustível

Há casos de associações que exploram postos de gasolina e centros de lavagem de carros. Em Mirandela, os bombeiros arrendam o espaço e têm um contrato com uma petrolífera para revender o combustível

Centros de inspeção de carros

Ao ceder terrenos a centros de inspeção automóvel, as associações recebem uma renda ou, como acontece em Loures, uma percentagem da faturação das inspeções

Parques de estacionamento

Num terreno cedido por um particular, os bombeiros das Caldas da Rainha gerem lugares de estacionamento à hora ou ao mês

Piscinas/pavilhões desportivos

A gestão de piscinas e de pavilhões para atividades desportivas, aulas de dança ou ginástica escolar garantem um valor mensal

Rulotes e cafés

As rulotes de bifanas, a exploração do bar dos quartéis ou o aluguer desses espaços para restaurantes são outras opções

Rendas

Quando as associações têm património — por vezes doado por sócios — é comum arrendarem-no. Os bombeiros de Barcelos têm casas para habitação e os de Loures recebem rendas do balcão dos CTT e do cineteatro