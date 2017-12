Raríssimas. Associação desmente desvio de fundos, Governo vai avaliar

Num longo comunicado, publicado no Facebook, a Associação Raríssimas desmente as denúncias feitas na reportagem da TVI, emitida ontem, sábado, em que a presidente é acusada de desvio de fundos. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou que vai avaliar a situação.

Segundo a reportagem, Paula Brito e Costa usará fundos da Raríssimas em proveito próprio, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, compras de supermercado e terá criado despesas fictícias de deslocação. A esses valores. junta-se um salário base de três mil euros mais 1.500 em deslocações.

A Associação Raríssimas é parcialmente finaciada pelo Estado, do qual recebeu 875 mil euros em 2016. Em donativos particulares terá recebido no ano passado mais de 718 mil euros.

Na peça da TVI, são apresentadas faturas, testemunhos de ex-funcionários e vídeos de reuniões da associação, feitas através do Skype, em que Paula Brito e Costa aponta o seu filho como "o herdeiro da parada"; pede aumentos para o marido, também funcionário da Raríssimas; e ordena aos funcionários que a tratem como merece.

A associação defende que o salário da presidente é feito de acordo com a tabela salarial da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social). E que “toda a documentação, designadamente despesas efetuadas pela Presidente da Raríssimas em deslocações e em representação da Instituição, está registada contabilisticamente e auditada, tendo sido aprovada por todos os órgãos da direção”.

Apesar de Paula Brito e Costa ter recusado, por duas vezes, dar uma entrevista ao canal de televisão, a associação garante que vai pedir um direito de resposta.

"Todas as acusações de que a Direção da Raríssimas na pessoa da Dra. Paula Brito e Costa e restantes visados foram alvo, serão devidamente retratadas seguindo os procedimentos legais previstos, nomeadamente o direito de resposta”, que será emitido dentro de 48 horas", lê-se ainda na nota publicada no Facebook.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse ao Expresso que já teve conhecimento das denúncias, e que vai "avaliar a situação" e "agir em conformidade".

Ainda de acordo com a TVI, o atual secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado,terá recebido 63 mil euros como consultor da Raríssimas. O governante justificou a verba como trabalho em consultadoria e afirmou que nunca participou em decisões de financiamento.

O site da Associação está neste momento em baixo.