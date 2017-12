Querido Pai Natal...

Quer acredite no Pai Natal quer acredite no menino Jesus — ou não acredite em nenhum —, é tempo de dar presentes. Por isso, comece por pensar no orçamento. Quanto quer gastar é importante para fazer a sua lista de prendas antes de sair de casa; gastará sempre menos se tiver decidido o que dar a quem antes de entrar no corrupio das lojas. Se tem pouco dinheiro, reduza o número de pessoas a quem vai oferecer uma lembrança, pense nos que lhe estão mais próximos e que merecem mais do que tudo. Mas se o seu orçamento está folgado, não se importe de abrir os cordões à bolsa e lembre-se de todos os que durante o ano fazem parte do seu dia a dia.

Já com o dinheiro na mão, pense se quer dar um presente de que gosta muito ou se deve dar uma prenda que condiga com a pessoa que a vai receber. É melhor tentar adaptar o seu gosto ao do contemplado. E deixando de lado as sugestões de livros, discos e DVD que já lhe fizemos, embarquemos no mundo do prático, casual, útil ou apenas bonito.



A roupa é sempre um dos presentes mais apreciados no Natal. Toda a gente gosta de receber um casaco que lhe fique bem, ou mesmo as meias que tanto lhe fazem falta. Temos muitas ideias para si. E vamos começar pela roupa de senhora, elas primeiro, claro, como manda a etiqueta. As mulheres têm gostos e necessidades variadas, mas há clássicos que não falham. As tendências ditam peças de corte simples que possam ser usadas de diferentes maneiras, seja a conjugar com uns jeans, para usar em modo descontraído de fim de semana, ou em looks mais elegantes, para o dia a dia de trabalho. As peças aqui propostas podem ser usadas em vários ambientes. E qualquer uma pode ser vestida com um dos pares de sapatos sugeridos. Depois, há outros artigos que, igualmente, não falham. Como os brincos, os anéis, os relógios, a maquilhagem e os perfumes. Em caso de dúvida, um batom vermelho nunca é demais. Nem uns brincos dourados.

Mas os desejos das mulheres não se ficam apenas pelos cosméticos, joias e roupa. As fãs de tecnologia — e já agora de fotografia e aplicações de imagem — podem gostar de acordar dia 25 com uma impressora que imprime fotografias em qualquer formato. E, para as mais analógicas, há sempre a oportunidade de oferecer um caderno. Para escreverem sonhos, desejos ou projetos. Às mais nostálgicas ou amantes de design, ofereça um poster de parede, como o que o ilustrador Jorge Colombo fez com os objetos icónicos de antigamente para A Vida Portuguesa.

Um objeto que também pode ser oferecido a um homem. Mas para eles é melhor começar pelos clássicos. Uma gravata ou uma écharpe fazem parte do guarda-roupa de todos, quer para uma ocasião mais formal, para o trabalho de todos os dias, ou para ambientes mais informais e quando o frio aperta. E não se esqueça de uma bonita sweater ou de um moderno casaco clássico.

No entanto, este ano propomos-lhe que ouse nos presentes de Natal para homens. Dê-lhes objetos de decoração com sentido de humor e não deixe de os desafiar para os desportos mais radicais, como a escalada, por exemplo.

Se ele for solteiro, atreva-se a dizer-lhe que a roupa suja não é para ficar espalhada pelo chão até vir a mulher a dias para a colocar na máquina de lavar, há sítios próprios para a deixar acumular durante a semana. Ou experimente oferecer-lhe um perfume e associe-o a algumas loções com cheirinho, vai ver que ele vai adorar. Depois, se ele for daqueles mais difíceis de satisfazer, compre-lhe uma garrafa de um bom digestivo, vinho, espiritual, licor, o que for, ele há de apreciar.

No capítulo das crianças, assistimos ao regresso do artesanal e do brinquedo. Tablets, ecrãs, robôs e tecnologias são relegados para segundo plano, e em vez disto, voltamos aos peluches macios e envolventes ou às ceirinhas em verga para o bebé, como no tempo dos nossos avós. Jogos de tabuleiro são uma boa opção para reunir a família em dias chuvosos, instrumentos musicais são uma boa aposta para despertar o gosto por esta arte — e há-os para crianças da mais tenra idade. As casinhas de bonecas são outro dos objetos “de outros tempos” que voltam em força, para eles, como para elas. Afinal, muitos meninos gostam de dar largas à imaginação brincando na cozinha, no quarto, ou noutro compartimento deste objeto que replica o nosso dia a dia como nenhum outro.

Outra prenda que é sucesso garantido é uma tenda tipi. Três pés de madeira forrados a tecido, de padrões masculinos ou femininos, darão aos índios lá de casa um refúgio perfeito para brincar, ler ou meditar. Ainda para o quarto, os autocolantes de parede em versão bailarina ou aviador dão um toque único e personalizado à decoração. O Natal é ainda a quadra do ano para vestir os mais pequenos com roupa confortável ou alusiva à época. Pijamas quentinhos com padrões divertidos ou jardineiras mimosas são opções aconchegantes para a noite da consoada ou a manhã de Natal.

Há sempre muita gente que aprecia ou necessita mais de objetos para a casa. São quase sempre utilidades ou coisas mais supérfluas que nunca compraria se não fosse a época natalícia. As lojas multiplicam-se em decorações de Natal, por exemplo, mas ela só funciona num período muito curto do ano, por isso aconselhamos a que ofereça prendas que dão quase para o ano inteiro ou, pelo menos, para a estação fria, para que o feliz contemplado as possa utilizar de imediato.

As almofadas fazem sempre falta. Pode querer recostar-se no sofá e elas dão uma achega ou ver televisão na cama rodeado por esses objetos tão macios. No entanto, como dizíamos há pouco, não deixe de oferecer coisas quentes. Uma boa manta, um cobertor quentinho, nada melhor para um casal e poupa-se logo num presente.

Sugerimos-lhe ainda artigos de iluminação. É uma tendência de decoração, que acredita cada vez mais nos espaços personalizados pela luz, mais baixa, mais alta, mais quente ou mais fria. Outra hipótese será, com o trabalho em casa cada vez mais frequente, pensar em ter uma boa cadeira de escritório, um presente ideal para quem também não gosta de largar o computador por lazer. Artigo de decoração útil e de um charme encantador, as taças de porcelana do feitio de legumes estão mais na moda do que nunca. Arrisque que não vai ficar mal visto. No fim, se insistir em querer dar qualquer coisa alusiva ao Natal, sugerimos-lhe um objeto que não deixa de estar disponível no ano seguinte e no outro e no outro. Uma rena de madeira, discreta e sempre a despertar sorrisos.