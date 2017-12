Queda de árvore causa um morto e dois feridos

Fonte oficial dos bombeiros confirma que dois carros foram atingidos este domingo pela queda de uma árvore no Marco de Canaveses

A queda de uma árvore, em Freixo, no Marco de Canaveses, causou a morte a uma pessoa e fez dois feridos ligeiros. Fonte oficial dos bombeiros locais disse ao Expresso que a vítima mortal, uma senhora entre os 40 e 50 anos, seguia sozinha num carro e ficou encarcerada. O óbito foi confirmado no local.

As duas vítimas ligeiras seguiam noutro veículo, também atingido pela árvore de grande porte, que cortou a circulação na via. Os bombeiros do Marco de Canaveses estão no local a limpar os destrochos e a remover os veículos.