Não somos apenas bons. Somos os melhores

Portugal já venceu este ano cerca de 2500 prémios e distinções, de acordo com as contas feitas pela secretaria de Estado do Turismo. 2017 pode ser considerado um ano de ouro para o turismo português. Aqui ficam alguns dos prémios mais importantes.

O melhor para quem vem de mochila às costas

António Pedro Ferreira

Portugal não tem apenas o melhor hostel do mundo. Tem os 4 melhores hostels do mundo. E, nos dez primeiros, 6 são portugueses.

No início do ano, o Home Lisbon Hostel, na baixa lisboeta, foi eleito pela quinta vez consecutiva como o melhor hostel do mundo nos Hoscars, uma espécie de óscares dos Hostels, organizados pelo site Hostelworld. A distinção é atribuída com base nas avaliações dos milhares de utilizadores da plataforma.

O Goodmorning Lisbon Hostel (4º no geral) é considerado pelos mochileiros de todo o Mundo como o hostel com a Melhor Atmosfera, e o Yes! Hostels traz para Lisboa o prémio máximo da categoria Melhor Cadeia de Hostels.

Portugal recebeu 15 menções ao todo, o que o tornou no país que mais prémios ganhou na edição deste ano dos Hoscars. Ficou à frente de Espanha (que conquistou 10), EUA (9), Austrália (8) ou Itália (8).

Porto esmagador

rui duarte silva

Pela terceira vez nos últimos cinco anos, a cidade do Porto foi considerada pelo melhor destino turístico da europa. A distinção foi atribuída em Fevereiro pela European Best Destinations.

O organização sublinhou mesmo que nunca tinha existido uma decisão tão unânime como a deste ano. Mais de 420 mil pessoas de 174 países participaram nesta escolha.

O Porto liderou uma lista de 20 concorrentes finalistas ao longo de três semanas de votação online. A cidade invicta recebeu 135 mil votos, o que acabou por constituir um novo recorde e esmagar a restante concorrência. O destino europeu mais votado em 2016 (Zadar, na Croácia) não ultrapassou os 54 mil votantes.

A praia perfeita

Com o Verão a aproximar-se, Portugal amealhou mais uma distinção. A praia de Galapinhos, no Parque Natural da Arrábida, foi eleita a melhor da Europa pelo site de viagens “European Best Destinations”

Galapinhos é descrita como "a praia perfeita, num ambiente natural não deteriorado". A praia portuguesa surge no topo das preferências dos utilizadores deste site, à frente de outros destinos europeus como Canal d’Amour (Grécia), Praia de Porto Timoni (na Grécia), Praia de Santa Giulia (Córsega), Praia de Moscenicka Draga (Croácia), Praia de Pregonda (Em Menorca, Espanha), de Monterroso al Mare (Itália).

Campeões da Europa

lucília monteiro

No final de Setembro deste ano, Portugal ganhou uma espécie de campeonato da Europa do Turismo. Foi eleito, pela primeira, melhor destino turístico europeu pelos “World Travel Awards”, numa cerimónia que decorreu em São Petersburgo, na Rússia.

Além de Portugal, estavam nomeados para o prémio Áustria, Reino Unido, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.

Portugal recebeu quase um terço dos prémios em disputa na cerimónia. No total foram 37 prémios, mais 13 do que no ano anterior.

O Algarve voltou a ser eleito 'o melhor destino de praia da Europa', a Madeira o melhor destino de ilhas. Na mesma cerimónia, o Turismo de Portugal foi eleito, pelo quarto ano consecutivo, o melhor organismo europeu oficial de turismo.

O melhor porto

luís barra

Na mesma cerimónia em que Portugal arrecadou o prémio de melhor destino turístico europeu, o Porto de Lisboa foi distinguido como “Melhor Porto de Cruzeiros da Europa”.

Em causa está a qualidade de serviços e infraestruturas disponíveis para os turistas que visitam e fazem escala na cidade.

No ano passado, passaram pelo cais lisboeta 522 mil turistas de cruzeiros, dos quais 472 mil em trânsito.

Green? Yes, please.

DR

Estávamos em novembro quando Portugal foi a Espanha para arrecadar mais uma distinção. Desta vez foi eleito como melhor destino de golfe do mundo nos “World Golf Awards”, e pelo quarto ano consecutivo, Deixou para trás países como Argentina, Austrália, República Dominicana, Dubai, Marrocos, Estados Unidos e Vietnam.

Portugal já recebe anualmente mais de 420 mil turistas que procuram o país para a prática do golfe, e que geram receitas na ordem dos 120 milhões de euros. O país conta com mais de 90 campos para a prática da modalidade.

“A experiência turística integrada, com boas acessibilidades aéreas e terrestres, a hospitalidade, as excelentes infraestruturas desportivas e hoteleiras, adequadas aos diferentes perfis de atletas, e a boa relação qualidade/preço do destino, a par dos 300 dias de exposição solar ao ano, são alguns dos fatores apontados como distintivos na oferta nacional”, destaca um comunicado do Turismo de Portugal.

E, finalmente, os melhores do mundo

A fechar o ano, o prémio mais desejado. Os “World Travel Awards” reconheceram que Portugal é o melhor destino turístico do mundo. A distinção foi atribuída numa cerimónia que decorreu no Vietname. Para trás ficaram países como Brasil, Grécia, Maldivas, EUA, Marrocos, Espanha, ou o próprio Vietname.

Mas não se ficou por aí. No total, Portugal levou para casa seis “óscares” do turismo mundial. Lisboa foi considerada o melhor “Destino para City Break”, e a Madeira o melhor “Destino Insular do Mundo”. A ilha portuguesa concorria com outros 17 destinos, entre os quais Bali, Barbados, Ilhas Cook, Creta, Fiji ou Jamaica.

Os World Travel foram criados em 1993. A votação é realizada pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de Turismo, oriundos de 160 países.