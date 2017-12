Esta é a história de Cyntoia Brown: obrigada a prostituir-se, aos 16 anos, matou um dos clientes, um homem de 43 anos que a violou e espancou várias vezes. Foi julgada como um adulto e condenada a prisão perpétua. Está presa há mais de dez anos.

Desde então, as leis mudaram no estado norte-americano do Tennessee e, nos dias de hoje, Cyntoia seria tratada como uma vítima de tráfico sexual - e não como homicida. O caso ganhou notoriedade nos últimos dias, com uma série de figuras públicas a apelarem à libertação: #FreeCyntoiaBrown.

Em Portugal, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) não tem conhecimento de qualquer caso com traços semelhantes ao de Cyntoia Brown, de vítimas de violação ou agressão que agiram contra o agressor e foram julgadas. Segundo a lei portuguesa, o que acontece quando a vítima reage? Como se julga quem agrediu ou matou alguém que lhe fez tão mal? E quando são familiares ou amigos a tentar fazer justiça em nome da vítima? Em entrevista ao Expresso, Frederico Marques, especialista em assuntos jurídicos da APAV, dá-nos as respostas e explica o enquadramento legal.

O que está previsto na lei relativamente às vítimas de violação?

Não há nenhum quadro legal específico para a vítima de violação. O que está previsto é em termos gerais, sobre o direito que qualquer pessoa tem em resistir e defender-se ativamente face a uma agressão que seja atual ou iminente. A questão que se levanta muitas vezes em torno destes casos prende-se com a ideia de excesso de legítima defesa. O que a lei diz é que o meio de defesa tem de ser adequado e proporcional para afastar o ato violento. Há casos em que isto é muito fácil: não me posso defender de uma chapada dando um tiro numa pessoa. Mas há casos com zonas cinzentas muito complicadas, que têm de ser analisados individualmente para perceber se há realmente legítima defesa, que funcionará como causa de exclusão de ilicitude.

Como assim?

Por exemplo, uma pessoa que mata alguém para se defender de uma tentativa de homicídio nem sequer é acusada do crime se se considerar que não poderia ter-se defendido de forma menos gravosa para o atacante. Quando este juízo é feito – por um juiz -, estamos perante todos os requisitos para aplicar a legítima defesa, sendo a pessoa absolvida. Se o juiz considera que houve desproporcionalidade da defesa, fala-se em excesso de legítima defesa e aí a pessoa, se não existirem outras condições para ser absolvida, será acusada - e eventualmente condenada. Isto não se aplica apenas em casos de violação, é a lei geral para todos os crimes. Na iminência de uma violação ou durante a ocorrência de um crime de violação, o juiz terá que perceber em concreto o que é que aquela vítima poderia ter feito diferente ou não para se defender da agressão.

Portanto, se a vítima agredir ou tentar agredir o agressor é possível que nem seja acusada e julgada?

Sim, é possível. Se for considerado o meio idóneo e adequado para se defender, funcionará como legítima defesa.

E como é que se avalia se é ou não legítima defesa?

É extraordinariamente complicado fazê-lo. Mesmo para um juiz é muito complicado definir em duas ou três frases critérios estanques para isto. Tentemos imaginar uma situação: a vítima está deitada no chão com o agressor por cima, na iminência de ser violada, e a única coisa que tem à mão é uma pistola, com a qual consegue disparar sobre o agressor. À partida, diria que isto é legítima defesa. Mas podemos ter uma decisão judicial que considera que, apesar de tudo, a vítima poderia ter disparado para uma parte do corpo não fatal, o suficiente para parar a agressão - e não para matar. Imaginemos mais uma vez: a vítima até consegue libertar e o agressor vai a atrás dela; a vítima dispara. Pode provar-se que a vítima poderia ter apenas ameaçado e não precisava de ter disparado. Então, estamos a falar de excesso de legítima defesa. Esta é a grande dificuldade da aplicação disto, depende realmente da prova de cada caso. É impossível definir critérios.

Na legislação, como é definida a legítima defesa?

Diz o artigo 22 do Código Penal que “constitui legítima defesa o facto praticado como necessário para repelir a agressão ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro”. Temos estado a falar da parte cívica, os crimes contra as pessoas, mas também pode haver legítima defesa em crimes contra o património. Depois, o artigo seguinte – 23º do Código Penal -, diz que se existir “excesso dos meios empregados em legítima defesa, o facto é ilícito mas a pena pode ser especialmente atenuada”.

Como se defende uma vítima nestas circunstâncias?

Como é que se consegue arranjar prova da tal legítima defesa? É tentar demonstrar que a forma como a vítima se defendeu era a única possível ou adequada para afastar a agressão.

Suponho que estes casos quando vão a julgamento são especialmente penosos para a vítima…

São. Em casos de crimes sexuais, só o facto de a pessoa ter de depor várias vezes já é por si só um fator de vitimização segunda. Quando se está a ter de discutir ao detalhe todo o ato para perceber se a ação da vítima foi ou não legítima, é preciso escavar ainda mais em tudo aquilo que aconteceu e, por isso, é particularmente penoso para a vítima. Penoso porque, de um momento para o outro, alguém que estava a ser objetivamente vítima de um crime está a ser encarado como quem cometeu um crime.

Num caso em que vítima não reaja no momento da agressão ou violação, mas faça mais tarde algo ao agressor, o que acontece?

Se a agressão não é atual, não se pode falar em legítima defesa. Claramente, nessa situação, a vítima comete um rime. No caso específico de homicídio, quando a vítima mata o agressor, temos na lei a figura do homicídio privilegiado, que de alguma forma atenua a ilicitude da vítima, sendo um crime punido com pena inferior. Comete este crime “quem matar outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral, que diminuam sensivelmente a sua culpa, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. Além de ser uma pena muito mais baixa, como é punível até cinco anos é possível que seja suspensa na sua execução.

E quando são os pais, familiares ou amigos da vítima que procuram fazer justiça pelas próprias mãos? Não são eles a vítima, mas se cometerem o crime como é julgado?

Essa é uma pergunta muito mais difícil de responder. Em abstrato, sim é possível que se levante a questão, porque o primeiro fator é o “dominado por compreensível emoção violenta”. Podendo imaginar a situação de um pai ou de uma mãe que sabem que o filho está naquela situação, em que sentem tudo o que vítima sente, que estão completamente impotentes e que a única coisa que acham que podem fazer é matar o agressor. Nestes casos é muito mais difícil provar a emoção violenta. Claro que um pai ou uma mãe a sentiria, mas é mais fácil prová-lo em relação à vítima.