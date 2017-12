Mau tempo já derrubou 34 árvores

Os elementos da Proteção Civil foram hoje chamados 58 vezes por causa do mau tempo. Segundo o site oficial, a maioria das ocorrências (34) deveu-se a quedas de árvores.

A primeira ocorrência foi uma limpeza de via, às 12h11, em Louriceira, e envolve quatro operacionais. E a mais recente aconteceu às 19h44, em Avis, por causa da queda de uma estrutura e mobilizou também quatro elementos da Proteção Civil. As duas ainda estão em curso

A limpeza de via e sinalização de perigo são a segunda causa, com 11 deslocações; logo seguidas pela queda de elementos de construção em estruturas edificadas, com cinco chamadas; os cortes ou remoção de elementos em perigo de queda aconteceram três vezes; e por duas caíram estruturas temporárias ou móveis.

A maioria das ocorrências foi registada na zona norte, mais fustigada pela tempestade Ana.