Marques Mendes sobre Raríssimas: "Impunha-se mandar fazer já uma inspeção"

Luís Marques Mendes criticou este domingo, no seu habitual comentário na SIC,o ministro da Solidariedade Social por ter sido vago no caso Raríssimas. "Impunha-se mandar fazer já uma inspeção para pôr tudo em pratos limpos. As coisas ou são verdade ou são mentira."

Segundo uma reportagem da TVI, que foi para o ar no sábado, a presidente da associação Paula Brito e Costa usará fundos da Raríssimas em proveito próprio, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, compras de supermercado e terá criado despesas fictícias de deslocação. A esses valores. junta-se um salário base de três mil euros mais 1.500 em deslocações.

Precisamente sobre o salário, o comentador lembrou que há um limite de salários para associações sem fins lucrativos. "Se for verdade tem de haver mão pesada. Para ser exemplar."

Efeito Centeno

Marques Mendes falou também da eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo e do impacto no Governo, já que o ministro sai reforçado. "É um contributo para maior rigor orçamental." E defendeu que o executivo recebeu um aval para a sua política. Quanto à oposição fica com "dificuldades reforçadas" por ser agora mais difícil ter um discurso diferente do Governo. "No momento que o défice baixa e Centeno vai para o Eurogrupo é mais difícil fazer oposição".

Para o comentador, PCP e BE estão agora mais distantes de António Costa porque não gostaram desta eleição. "Vai ser difícil reeditar a geringonça. Ou António Costa consegue fazer um Governo de Bloco Central ou uma situação muito parecida com a de António Guterres, um governo precário."