Acidente com comboio de Natal causa 12 feridos

Um acidente com um comboio turístico em Alenquer, distrito de Lisboa, causou este domingo 12 feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o INEM, 11 adultos e uma criança de 6 anos ficaram feridos "com escoriações várias". Contactado pela Lusa, o vice-presidente do município de Alenquer, Rui Costa, contou que o comboio de Natal efetuava um circuito pela vila, quando, num cruzamento, a última carruagem tombou após o arranque.

Segundo o autarca, o circuito pela vila de Alenquer está licenciado pelas autoridades e realiza-se sempre nesta época natalícia. Este ano o comboio de Natal está a funcionar desde 1 de dezembro.

O alerta foi dado às 13h25 e a bordo do comboio turístico seguiam 20 pessoas.

No local estiveram cinco ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa do Carregado e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Vila Franca de Xira.