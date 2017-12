Salvador pediu música clássica quando surgiu um coração para o salvar

O novo coração tem apenas um dia em si, mas já deixa Salvador Sobral "muito sorridente e muito bem disposto", assegura Miguel Abecassis, o chefe de Serviço de cirurgia cardiotoráxica do Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Durante a conferência de imprensa, organizada esta tarde pela equipa que ontem assegurou o transplante, foi revelado que o músico "está bem" e que foi "estóico e paciente" durante os meses de espera por um órgão compatível.

Quando a boa notícia chegou, Salvador pediu para ouvir música clássica. Ao médico que lhe trouxe a boa nova desejou sorte. Foram quatro horas, na tarde de sexta-feira, no bloco operatório. Quando acordou, as primeiras palavras do vencedor do festival da canção foram para agradecer a toda a equipa. "E disse-o com boa voz", assegura José Neves, o cirurgião José Neves, sem adiantar prazos para a alta clínica ou para a recuperação. Miguel Abecassis disse ainda que, nestas situações, há "85% de hipóteses de ter uma vida normal".

Sobre o dador nada se sabe. Nem se vai saber. "Foi um ato de generosidade e de amor muito grande. Deve-nos fazer refletir nesta época", disse Miguel Abecassis.

Os médicos sublinharam que Salvador Sobral esteve muitos meses em lista de espera. José Manuel Correia, diretor clínico do hospital, fez questão de agradecer ao Serviço Nacional de Saúde por ter sido "o palco que fez concretizar esta intervenção”.