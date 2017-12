Salvador Sobral já recebeu transplante de coração

Músico que venceu a última edição do Festival da Eurovisão foi submetido a transplante esta sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, avançou a TVI. Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental marcou conferência de imprensa para as 18h

Salvador Sobral já foi submetido a um transplante e está a recuperar no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, depois de ter sido encontrado um coração compatível. A notícia foi avançada este sábado pela TVI24. A intervenção terá sido bem sucedida, estando o músico internado na unidade de cuidados intensivos daquele hospital. Recorde-se que Salvador Sobral, de 27 anos, está internado desde o dia 11 de setembro devido a insuficiência cardíaca, e estava há vários meses à espera de um dador compatível. A 5 de setembro o músico tinha anunciado no Facebook uma pausa para entregar o "corpo à ciência". A decisão levou ao cancelamento de vários concertos. O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental marcou uma conferência de imprensa para as 18h. Salvador Sobral foi o primeiro português a vencer o Festival da Eurovisão da Canção, realizado a 13 de maio deste ano. A música "Amor pelos Dois", escrita pela irmã, Luisa Sobral, foi mesmo o tema mais pontuado de sempre da história do festival, com 758 pontos.