Quem é a Ana, que nos vai estragar o fim de semana?

É a primeira vez que uma tempestade formada neste lado do Atlântico tem nome. Este é um guia prático para enfrentar o mau tempo das próximas 48 horas.

Porquê "Ana"?

Ana é portuguesa, mas também parte francesa e espanhola. Se já era comum ouvirmos falar em furacões ou tempestades tropicais com nomes, sejam femininos ou masculinos, agora também o vai passar a ser com fenómenos meteorológicos que tenham origem nesta parte do globo. Desde o dia 1 de dezembro que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em conjunto com os institutos homólogos de Espanha e França, têm em vigor um novo método para designar as tempestades e todas as depressões “que possam provocar um grande impacto sobre pessoas e bens”. Um método que é em tudo idêntico ao utilizado para os furacões: começa-se pela letra “A” e depois é ir pelo alfabeto fora. Sempre que um destes países ativar o aviso laranja ou vermelho, fica automaticamente encarregue de dar um dos nomes que compõem a uma lista pré-estabelecida de denominações. O próximo será o Bruno…

De onde vem a Ana, e quando chega?

Vem do norte. Na verdade começou a formar-se já no sudoeste da Irlanda, e às primeiras horas deste domingo vai fazer-se sentir no Norte da Península Ibérica e ilhas baleares espanholas, vindo depois por aí abaixo. Quanto a Portugal, os primeiros efeitos vão começar a fazer-se sentir no Norte do país na manhã deste domingo, intensificando-se a partir do meio-dia e atingindo também já a zona Centro do país por essa hora.

Quais as previsões?

Na verdade “Ana” não vai estragar apenas o domingo, mas também o arranque da semana de trabalho. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa para a "chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro no domingo e na segunda-feira", sendo que a chuva forte se estenderá "a todo o território do Continente a partir da madrugada de segunda-feira, até ao final da manhã desse dia".

Para além da chuva, o que esperar mais?

Muito vento, e forte. O vento será forte de sudoeste a partir da tarde de domingo e durante segunda-feira, com rajadas até 90 quilómetros/hora, na generalidade do Norte e Centro, e muito forte, com rajadas até 110 quilómetros/hora, nas terras altas do Norte e do Centro, rodando gradualmente de quadrante para noroeste e diminuindo de intensidade. O IPMA avisa ainda para a agitação marítima, na segunda-feira, com ondas superiores a cinco metros em toda a costa ocidental. Está ainda prevista queda de neve nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Quais os avisos do Instituto de Meteorologia?

Todos os distritos de Portugal estarão em alerta laranja a partir deste domingo, por causa das previsões de chuva e vento forte, queda de neve e agitação marítima. O aviso entra em vigor durante a manhã nos distritos do Norte avançando ao longo do dia até ao Sul do continente, mantendo-se até à madrugada de segunda-feira.

O que pode acontecer?

A Autoridade Nacional de Protecção Civil alerta a população para várias possíveis consequências da tempestade Ana, desde as mais comuns às mais gravosas:

Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;

Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano devido a acumulação de águas pluviais ou insuficiência de escoamento dos sistemas de drenagem;

Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

Inundações de estruturas urbanas subterrâneas devido a deficiências de drenagem;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente em períodos de preia-mar;

Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;

Possibilidade de acidentes na orla costeira;

Ocorrência de fenómenos geomorfológicos causados por instabilidade de vertentes devido à saturação dos solos e à perda de consistência.



O que devemos fazer?

A Protecção Civil apela ainda à população para adotar várias medidas de prevenção: