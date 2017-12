Educação: metas ou competências? A discussão sem fim

Portugal foi o segundo país que mais desceu na última avaliação internacional em Educação e que incidiu sobre a compreensão de leitura entre os alunos do 4º ano. Isto apesar de as crianças portuguesas continuarem a ser as que mais dizem gostar de ler, num total de 50 países participantes no PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Mas se não é por falta de gosto, então porque é que os resultados nestes testes desceram de forma significativa entre a anterior edição do estudo, em 2011, e a última, de 2016, e cujos resultados foram divulgados esta semana? E se desceram a leitura, por que razão subiram em 2015 a Matemática, no mesmo nível de ensino e numa avaliação organizada pelo mesmo consórcio que promove o PIRLS? Se dúvidas houvesse, a Educação não é mesmo uma ciência exata, com causas e efeitos certos.



Quanto aos factos: a maioria das crianças que realizaram o PIRLS no início de 2016 entrou na escola em 2012. E fez todo o 1º ciclo do básico seguindo as metas curriculares aprovadas durante o mandato do ex-ministro Nuno Crato (2011-2015). Estas metas identificam, ano a ano, tudo aquilo que os alunos devem ser capazes de fazer, em cada disciplina e nos vários domínios. Foram criticadas por uns por serem muito “exaustivas”, “prescritivas” ou “rígidas”. Foram aplaudidas por outros por garantirem “mais exigências, organização e rigor”.

Terça-feira, durante a apresentação dos resultados, o secretário de Estado da Educação, João Costa, atirou a responsabilidade pela descida dos resultados às medidas tomadas entre 2011 e 2015. Não referiu nomes, nem políticas, mas criticou a “lista interminável de conteúdos declarativos e obras fechadas”, numa remissão clara às polémicas metas curriculares. João Costa, na altura enquanto especialista em linguística, chegou a ser um dos consultores convidados a participar na definição das metas. Ao Expresso, confirma a participação, mas explica que manifestou na altura muitas críticas, dando parecer negativo à divulgação das mesmas. Ao ver o seu nome inscrito no documento como “consultor”, escreveu ao ministro de então a manifestar o seu desagrado, o que foi compreendido por Nuno Crato, conta.

Este guião que tem de ser seguido pelos professores contém quase mil “descritores de desempenho”. Desapareceram as “competências” do programa anterior e surgiram os “conteúdos e metas”. Sendo que dois aspetos geraram bastante controvérsia: a fixação de obras obrigatórias em cada ano (antes cabia aos professores, até ao 5º ano, escolher os livros que achavam mais indicados de entre as sugestões do Plano Nacional de Leitura) e o enfoque na “fluência de leitura”. No final do 4º ano estabelece-se que os alunos devem, por exemplo, “ler um mínimo de 95 palavras por minuto de uma lista de palavras” ou “ler um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 125 palavras por minuto”.

Helena Buescu, uma das autoras do documento, recorda-se de como estas determinações foram apresentadas na altura como exemplos “caricatos”. Mas continua a defender os princípios: “Sem fluência de leitura não há compreensão da leitura”, começa por dizer. “E é preciso definir metas a atingir para garantir alguma qualidade e progressão. Se aceitarmos que quem tem mais dificuldades — porque tem menos recursos em casa e porque não tem quem lhe conte uma história — pode ler pior e assim continuará, estamos a cometer o pior erro da democracia. Vejo a escola como um nivelador social e o nível não pode ser por baixo.”

O problema, aponta, é que, por causa da crise que o país atravessou, acabou por não haver “nenhum esforço na formação de professores” para a aplicação das metas. Já Nuno Crato criticou opiniões “apressadas e partidarizadas” e manteve que as melhorias só se garantem com “mais atenção aos resultados, à avaliação, a metas ambiciosas, ao trabalho e não o contrário”.

Para Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português e uma das autoras do programa revogado pelo anterior Governo, o problema está mesmo nas metas fixadas: desde a “imposição” de obras a ler, tornando impossível a escolha de livros mais adequados ao contexto e aos alunos, até ao facto de se valorizar mais a “aquisição dos mecanismos de leitura”, em detrimento da “compreensão”.

Ainda assim, a maioria dos alunos garante que gosta muito de ler. O que pode ser um bom ponto de partida: “Não há leitura sem gosto. E se o gosto existe, então vamos trabalhar para que isso se transforme em resultados melhores”, defende Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional da Leitura (PNL). “Assim que conhecemos o estudo criámos uma equipa no PNL para analisar os resultados. Temos duas avaliações, uma melhor, outra pior. A nossa obrigação é não deixar que a descida se torne uma tendência”, diz.