E se lhe oferecerem um castelo neste Natal?

Quem nunca sonhou, de olhos abertos ou fechados, em ser proprietário de um castelo? Esta pode ser a sua oportunidade, pelo menos em parte. Comecemos pelo princípio: o castelo de La Mothe-Chandeniers, na região de Poitou-Charentes, em França, é um belo exemplar da arquitetura romântica, com origens históricas no século XIII, no meio de um lago - e há anos num impasse. A solução encontrada para proteger este património histórico do abandono foi encontrada por uma plataforma online, a Dartagnans, que propôs aos internautas tornarem-se coproprietários do castelo, a troco de um donativo de pelo menos €51. Em 80 dias, 6500 cidadãos responderam ao repto e alcançaram o primeiro objetivo: meio milhão de euros.

Através de uma Sociedade de Ações Simplificadas (SAS), oferece-se a cada novo proprietário uma caixa com um cartão de acesso e cartão de sócio e promete-se, em janeiro de 2018, entregar as chaves do castelo (mandarão fazer 6500 cópias...?). Não deixa de soar como a prenda de natal perfeita, com a promessa de chegar a tempo do Advento... Agora, o objetivo passou para o nível seguinte: alcançar 1 milhão de euros, para despesas financeiras relacionadas com a compra, os trabalhos de arquitetura, a limpeza e as obras no local, previstas para a primavera do próximo ano.

O principal já foi cumprido: salvar da incerteza e da especulação um monumento histórico cujo destino era desconhecido e estava ao Deus-dará há muitos anos. Esta é uma vitória dos cidadãos, defende a plataforma de preservação do património.

GUILLAUME SOUVANT

Sete séculos de mão em mão

Os registos históricos deste castelo remontam ao século XIII, embora só se lhe recupere o rasto em 1650 (século XVII), quando François de Rochechouart ali se exilou, no período revolucionário da Fronde. Em 1668, o castelo foi abandonado aos credores e será preciso esperar mais de um século, em 1778, até um novo proprietário, René Charles de Maupeou, vice-chanceler, ter recuperado o monumento. Terá sido de novo pilhado e votado ao abandono na altura da Revolução Francesa, em 1789, e só um novo comprador, em 1809, François Hennecart, um abastado parisiense, lhe devolveu canais, sebes, uma vinha. Em 1857, la Motte ganha novo proprietário: o barão Edgard Lejeune, escudeiro de Napoleão III, que procede a uma recuperação enorme, ao gosto romântico. O arquiteto inglês escolhido para os trabalhos inspira-se nos castelos do Loire.

GUILLAUME SOUVANT

Mas é o século XX que lhe ditou a má sorte: a 13 de março de 1932, o barão Robert Lejeune vê-se confrontado com um violento incêndio que arrasa boa parte do imóvel, incluindo a biblioteca recheada de obras raras, tapeciarias de Gobelins e quadros de grande valor. Em 1963, um industrial na reforma comprou a propriedade à viúva do barão e transformou La Motte em exploração agrícola. Vendido depois em lotes, caiu no abandono, tendo a natureza invadido o castelo. Hoje é parte da sua beleza.

No futuro são muitas as funcionalidades que poderá ter La Motte. Facilmente poderá albergar eventos de cariz institucional ou festivo, ou cobrar bilhete para que os visitantes desfrutem da sua visita. Uma coisa é certa: estará muito melhor nessa altura do que até agora, votado ao abandono.