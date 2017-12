Chuva e vento a partir de domingo. Aviso laranja para todo o continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todos os distritos de Portugal Continental sob aviso laranja a partir de domingo, devido à previsão de chuva e vento fortes, queda de neve e agitação marítima.

O aviso entra em vigor durante a manhã nos distritos do Norte, avançando ao longo do dia até ao Sul do continente, mantendo-se até à madrugada de segunda-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O IPMA prevê para domingo nas regiões Norte e Centro “céu em geral muito nublado com períodos de chuva, sendo por vezes forte no Minho a partir do meio da manhã e gradualmente nas restantes regiões a partir da tarde”. O vento deverá soprar “fraco a moderado, aumentando gradualmente para forte com rajadas até 100 quilómetros por hora (km/h) a partir do final da manhã”. “Nas terras altas, o vento será forte, com rajadas até 80 km/h, aumentando gradualmente para forte a muito forte, com rajadas até 120 km/h, a partir do final da manhã”, lê-se no ‘site’ do IPMA.

Queda de neve está prevista nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Na região Sul, no domingo, o IPMA prevê “céu em geral muito nublado”, com “períodos de chuva em geral fraca, tornando-se moderada, por vezes forte, para o final do dia”.

O vento deverá soprar “fraco a moderado, tornando-se gradualmente moderado a forte com rajadas até 90 km/h, a partir da tarde”, sendo que nas terras altas o vento “será moderado a forte, tornando-se gradualmente forte, com rajadas até 100 km/h”.

Para todo o território continental está prevista “neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais”.

A previsão de agitação marítima abrange todos os distritos com costa.