A lanchar é que eles se entendem

Alguém alguma vez ouviu uma avó ralhar porque o neto quis comer um bolo a meio da manhã? Ou porque preferiu umas bolachas com leite achocolatado para o lanche da tarde? A maioria de nós tem uma só resposta a estas perguntas: não. A razão não é desleixo ou falta de cuidado. É, simplesmente, uma questão de hábito. Hoje sabemos que tudo isso faz mal, e sabemo-lo porque nunca se falou tanto de alimentação. Nunca se teve tanto acesso à informação nutricional dos alimentos nem se focou com a mesma força a importância de comer saudavelmente deste a infância.

Em paralelo, nunca como hoje houve tantas crianças obesas em Portugal. Em 2016, a OCDE concluiu que uma em cada quatro crianças portuguesas o são. Por sua vez, segundo a Organização Mundial da Saúde, 5% dos adolescentes portugueses de 11, 13 e 15 anos sofrem de obesidade — mais os rapazes do que as raparigas. Portugal é o terceiro país da Europa onde os mais jovens fazem menos exercício — só 15,9% praticam uma hora de atividade física por dia. 40% comem fruta diariamente — um valor acima de muitos outros do continente — mas apenas 28% ingerem vegetais. Se não estamos sozinhos nestas tendências, tal não as torna menos preocupantes. E basta olhar para as lancheiras dos miúdos para perceber que nem sempre o acesso à informação é suficiente para anular velhos costumes.

Lanches. Coisa banal, quase supérflua. E, no entanto, tão importante na idade do crescimento. Socorrendo-nos das definições, os lanches são pequenas refeições para repor energia, intercaladas entre as principais. Esta reposição, diz o pediatra Mário Cordeiro ao Expresso, depende de vários fatores, nomeadamente de a criança ter ingerido mais ou menos nutrientes nas restantes refeições ou de ter tido um dia mais ativo ou mais calmo, ou do seu próprio temperamento, dinâmico em maior ou menor grau. A cada criança o seu lanche, poderíamos dizer. Embora, de um modo geral, a falta de tempo dos pais dite muitas vezes as escolhas que são feitas a nível alimentar.

“Cada vez mais os pais têm menos tempo para a alimentação saudável e optam pelo que consideram ser mais prático, como alimentos processados e empacotados”, observa Lilian Barros. A nutricionista e autora do blogue ‘Santa Melancia’ relaciona esta atitude com um certo desconhecimento que o marketing alimentar, especialmente agressivo no caso dos mais novos, ajuda a acentuar. “Um grande número de pais é ainda levado pelo marketing e pela forma como este afeta os filhos. Não é raro serem as próprias crianças a pedir ‘estas’ bolachas ou ‘aqueles’ cereais”, explica. Porém, as embalagens dos alimentos estão quase sempre vocacionadas para vender o que eles não são. “Os pais olham para as embalagens que dizem 100% natural e metem o sumo no carrinho, sem espreitar o rótulo nutricional. Mas aquele 100% pode ser natural e não ser saudável.”

infografia carlos esteves

Em Portugal, a tentativa de taxar os alimentos mais calóricos — como bebidas açucaradas — reduziu em 25% o consumo de refrigerantes em seis meses (entre fevereiro e julho). E a versão final da proposta de Orçamento do Estado para 2018 contempla um agravamento deste imposto na ordem dos 1,5%. Ao contrário, o preço dos alimentos que apresentem 1 grama ou mais de sal por 100 gramas de produto não vai sofrer qualquer aumento (apesar de existir uma proposta nesse sentido, que foi chumbada no Parlamento). Lilian Barros tem dúvidas de que este seja o caminho certo: “Sou a favor de uma educação positiva. Isto porque não acredito que alguns pais deixem de comprar esses alimentos só porque são uns cêntimos mais caros.” Em muitos casos nem sequer serão, uma vez que só uma pequena parte das batatas fritas e das bolachas com sal atingem o patamar visado pelo imposto.

Nos dias que correm e com todas as campanhas feitas em prol da alimentação saudável, meter um sumo e um bolinho na lancheira é mesmo uma questão de escolha. Para Mário Cordeiro, nem sequer o ritmo frenético dos pais justifica que, na hora de preparar o lanche, se opte por alimentos inadequados. “Não é preciso tempo. O que é preciso é os pais estarem convencidos de que a saúde dos filhos está em causa. E não ir atrás dos pedidos da criança, no intuito de não comprar guerras ou birras. O pior mesmo é a fatura que vem depois, com desequilíbrios metabólicos, obesidade, diabetes...”, esclarece o médico.

É que os erros alimentares não são culpa dos filhos. “Um mau hábito caseiro degenera num mau hábito alimentar da criança. Muitos pais comem mal, do ponto de vista nutricional, tendo excesso de peso, comendo só de vez em quando e socorrendo-se de refeições ‘de pastelaria’. As crianças copiam os adultos”, continua Mário Cordeiro. E a escola, isto é, os adultos da escola, também têm um papel a desempenhar. “As festas de crianças na escola, nas quais estão presentes sacos de gomas e doces, deveriam ser intoleráveis. Deve comer-se uma fatia de bolo de aniversário e pronto”, exemplifica.

Lilian Barros recorda que a maioria dos bares e cantinas escolares “são pouco seletivos” na sua oferta, autorizando produtos nocivos. E concorda que, nos lanches, é essencial “evitar os alimentos viciantes”, como todos os que possuem açúcar. Por vezes, alerta, é quase uma diversão para os pais dar a provar doces aos filhos, na expectativa de ver qual a reação deles: “Mesmo aqueles pais que praticam uma alimentação saudável fazem isto. Porém, estão a promover um contacto tão precoce como errado. A criar pequenos monstros que, mais tarde, não sabem como parar.” Com demasiada frequência essas ocasiões servem para compensar as crianças — pelo sucesso conseguido nalguma atividade ou pela falta de tempo e de atenção dos pais. “Quantas vezes não damos a um miúdo uma sobremesa por ter tido boas notas? Com certeza que não lhe oferecemos uma sopa de legumes!”, brinca a nutricionista.

Um estudo da Deco sobre o controlo do peso infantil feito em 2015, em que participaram 667 pais de crianças com menos de 10 anos, mostrou que 19% destes reconhecem compensar o bom comportamento com comida. Que só 34% controlam o consumo de alimentos menos saudáveis. Que 61% pressionam os filhos a comer mais depressa às refeições. E que 37% indicaram que os filhos alguma vez tiveram peso a mais. Tudo isto num quadro em que 43% dos miúdos passam duas horas ou mais por dia a ver televisão ou a jogar consola de segunda a quinta-feira; sendo que o número aumenta para 55% à sexta-feira e para 89% nos fins de semana e durante as férias.

Dito isto, o equilíbrio nos alimentos que são dados nos intervalos da alimentação mais substancial torna-se ainda mais necessário. E para o conseguir basta seguir apenas algumas dicas. “Evitar doces, bolachas, pão branco, iogurtes líquidos, sumos ‘naturais’... enfim, aquilo que se ingere rapidamente tem grandes teores de hidratos de carbono e pode levar a picos de insulina que geram mais fome e acumulam esses hidratos de carbono na forma de gordura, na barriga e nas pernas”, aconselha Mário Cordeiro.

“Fruta fresca, palitos de cenoura, bolachas integrais e sem açúcar ou sal, pão de centeio ou de mistura com queijo, fiambre ou doce, leite simples, iogurtes não açucarados e até bolos caseiros podem ser uma opção”, diz Lilian Barros. Tudo, desde que seja constante e “sem fundamentalismos” — mas sobretudo sem ceder à tentação de premiar ou punir através da alimentação.