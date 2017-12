PSP de Lisboa faz 56 detenções, metade por tráfico de estupefacientes em 24 horas

A PSP de Lisboa efetuou 56 detenções, quase metade por tráfico de estupefacientes, no período de 24 horas terminado às 09:00 de sexta-feira, anunciou a força policial

No âmbito da sua atividade operacional, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou "um total de 56 detenções, sendo 26 por tráfico de estupefacientes", entre 09:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira.

Foram também detidas 13 pessoas em cumprimento de mandados de detenção, sete por condução sob a influência do álcool, três por posse de arma proibida, três por imigração ilegal, duas por condução sem habilitação legal, uma por furto por carteirista e outra por ofensas à integridade física.

Segundo a PSP, foram apreendidas duas soqueiras, dois bastões, uma arma branca, cerca de 220 gramas de produto estupefaciente variado e seis comprimidos de 'ecstasy'.