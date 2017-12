Marcelo condecora Valente de Oliveira e Germano Silva

Antigo ministro com mais anos em funções governativas e o historiador do Porto são duas das sete personalidades do Norte que, esta tarde, vão ser condecoradas pelo Presidente da República

O Presidente da República vão distinguir esta tarde, pelas 15h30, sete personalidades do Norte que se distinguiram pela sua vida e obra em diferentes funções. A cerimónia de imposição das insígnias irá decorrer no Salão Nobre da Câmara do Porto.

Além de Valente de Oliveira, histórico social-democrata cinco vezes ministro mas que se desfiliou do partido no verão para ser mandatário do autarca Rui Moreira, e Germano Silva, historiador do Porto, cronista do "Jornal de Notícias" e da "Visão", serão ainda condecorados Amândio Secca, diretor da Cooperativa Artística Árvore, José Manuel Gonçalves Oliveira, diretor do serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, antigo nadador federado de Aveiro e conhecido nadador-salvador das praias da Barra e Costa Nova, João Francisco Casal, fundador da Metalúrgica Casal e que deu o nome à marca portuguesa de motos, e o empresário da região de Braga, Avelino Gonçalves do Carmo.