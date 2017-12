Itália é convidada de honra da Bienal do Design 2019, Presidente Matarrela enaltece o Porto

O Presidente italiano sublinha a “excecional sintonia” das relações bilaterais entre Portugal e Itália ao longo de vários séculos e na atualidade, em especial após a adesão de ambos os países à União Europeia. Sergio Mattarella, que esta manhã recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Porto, mostrou-se empenhado em aprofundar parcerias entre as universidades europeias de “forma a que os jovens sintam e difundem um verdadeiro espírito europeísta”.

Após o elogio ao programa Erasmus a celebrar 30 anos, o Presidente italiano valorizou a ausência de barreiras no ensino, na cultura e na investigação tecnológica, defendendo a necessidade de um sistema que fomente e favoreça a mobilidade dos jovens em toda a Europa. O desempenho de Itália e de Portugal na superação da recente crise económico-financeira foi ainda invocado como um sinal de aproximação dos dois países, que, na opinião de Mattarella, “souberam, cumprindo as regras, ultrapassar as dificuldades e apresentar resultados de crescimento e redução dos níveis de desemprego”.

À entrada e saída da reitoria da Universidade do Porto, Mattarella foi saudado com entusiasmo por vários turistas italianos, antes de participar, na companhia do seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e de Rui Moreira, presidente da Câmara, num almoço oferecido pela autarquia a empresários portugueses e italianos, a que se seguirá uma visita á Igreja de São Francisco e um passeio na histórica Ribeira.

Na receção nos Paços do Concelho, Sergio Mattarella agradeceu a Rui Moreira ter escolhido Itália para convidada de honra da 1ª Bienal do Design do Porto, a realizar em 2019. Um convite que afirmou aceitar “com muito prazer”, bem como as chaves “da maravilhosa cidade do Porto”.

A marca e influência do italiano Nicolau Nasoni na arquitetura na cidade, que tem por ex-libris a Torre dos Clérigos, foi recordada pelo presidente da Câmara do Porto, que lembrou a importância da Faculdade de Arquitetura do Porto e de nomes como Siza Vieira e Souto de Moura na formação de muitos jovens arquitetos italianos.