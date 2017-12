Chuva, vento forte, queda de neve e agitação marítima a partir de domingo

A Proteção Civil alertou esta quinta-feira para o agravamento do tempo, com chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro, estendendo-se depois a todo o Continente, com queda de neve, vento forte e agitação marítima.

No seguimento de um contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indica que se prevê, para os próximos dias, o agravamento das condições meteorológicas.

O IPMA avisa para a "chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro no domingo e na segunda-feira", sendo que a chuva forte se estenderá "a todo o território do Continente a partir da madrugada de segunda-feira, até ao final da manhã desse dia".

Além disso, está prevista a queda de neve nos pontos altos da Serra da Estrela na segunda-feira, atingindo a cota de 800/1.000 metros de altitude, ao longo desse dia.

O vento será forte de sudoeste a partir da tarde de domingo e durante segunda-feira, com rajadas até 90 quilómetros/hora, na generalidade do Norte e Centro, e muito forte, com rajadas até 110 quilómetros/hora, nas terras altas do Norte e do Centro, rodando gradualmente de quadrante para noroeste e diminuindo de intensidade.

O IPMA avisa ainda para a agitação marítima, na segunda-feira, com ondas superiores a cinco metros em toda a costa ocidental.

Tendo em conta as previsões meteorológicas, a Proteção Civil alerta para o piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano devido a acumulação de águas pluviais ou insuficiência de escoamento dos sistemas de drenagem e para a possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis.

São também expectáveis inundações de estruturas urbanas subterrâneas devido a deficiências de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente em períodos de preia-mar, e a possibilidade de queda de ramos ou de árvores, fruto de vento mais forte.

A ANPC alerta ainda para a possibilidade de acidentes na orla costeira e para a ocorrência de fenómenos geomorfológicos causados por instabilidade de vertentes, devido à saturação dos solos e à perda de consistência.

A ANPC recomenda à população que tome diversas medidas de prevenção e que adeque os seus comportamentos às condições meteorológicas, designadamente, "garantindo a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e remoção de inertes e de outros objetos suscetíveis de serem arrastados ou que possam criar obstáculos ao livre escoamento das águas".

A Proteção Civil pede aos automobilistas que adotem uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, com especial cuidado com a acumulação de neve e a formação de lençóis de água nas vias, e adverte para que evitem atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos escondidos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil pede ainda aos condutores para que tenham especial cuidado quando circulem ou permaneçam junto a áreas arborizadas, por haver o risco da queda de ramos ou de árvores devido ao vento forte.