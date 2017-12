Capítulo polémico do relatório de Pedrógão entregue a 37 famílias

O Ministério da Administração Interna entregou esta quarta-feira partes do capítulo 6 do relatório elaborado pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra aos representantes de 37 famílias de vítimas mortais.

O MAI explica que, desta forma, "deu cumprimento à deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, disponibilizando às famílias das vítimas dos incêndios as partes do capítulo 6 do Relatório 'O Complexo de Incêndios de Pedrogão Grande e Concelhos Limítrofes' que dizem especificamente respeito aos seus familiares".A CNPD havia proibido o ministério de divulgar o documento na íntegra, sustentando a decisão no facto de o texto revelar aspectos que dizem respeito à privacidade das pessoas citadas.

A entrega dos excertos do relatório foi feita em Pedrogão Grande e em Lisboa, em articulação com a Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrogão Grande. O MAI diz ainda que continua disponível para proceder à entrega dos documentos aos restantes familiares.