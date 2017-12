“A descida dos resultados não nos surpreende”

A média dos alunos portugueses do 4.º ano na última grande avaliação internacional em Educação e que se centrou na compreensão da leitura desceu face ao último teste do PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), mas a queda não surpreendeu o Ministério da Educação. “São resultados que não nos agradam, mas que não nos surpreendem completamente”, declarou esta terça-feira o secretário de Estado da Educação, João Costa, durante a apresentação dos resultados nacionais.

Portugal participou pela segunda vez nos testes PIRLS e entre a edição de 2011 e a de 2016 a média dos alunos baixou 13 pontos (de 541 para 528, sendo 500 o ponto médio desta escala. E o país caiu da 19ª posição (em 45 participantes há cinco anos) para a 30ª, num total de 50 países e regiões que entraram na última avaliação.

João Costa explica que estes testes se realizaram em fevereiro de 2016, “dois meses depois de a atual equipa chegar ao Governo”, mas que desde cedo receberam testemunhos de “diretores, professores e associações profissionais preocupados com o que se estava a passar no 1.º ciclo”.

Em causa, lembrou, estava o facto de os alunos “estarem a ser treinados para um momento específico de avaliação”, com uma “excessiva preocupação nos resultados e no produto e uma baixa preocupação com os processos”. A que acrescia a imposição de uma “lista fechada de leituras” que os alunos tinham de fazer e uma lista “interminável de coisas que todos tinham de saber”.

Sem nunca referir o nome do ex-ministro da Educação Nuno Crato, que esteve à frente da 5 de outubro entre 2011 e 2015, as críticas de João Costa assentam sobre algumas das medidas tomadas pelo anterior Governo PSD-CDS, como a introdução de exames nacionais a Português e Matemática no final do 4.º ano (entretanto extintos) e a definição de metas curriculares.

O secretário de Estado espera, no entanto, que estes resultados se invertam na próxima avaliação do PIRLS (em 2021) na sequência das medidas que estão agora a ser tomadas, como a aplicação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a definição das aprendizagens essenciais a Português e a introdução de provas de aferição logo no 2.º ano da escola, que permitem identificar mais cedo as dificuldades das crianças.

Mas se os resultados na literacia de leitura baixaram, há um ano o país estava a celebrar a melhoria dos desempenhos dos alunos, também do 4.º ano, a Matemática. Nessa avaliação internacional – Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), igualmente conduzida pela organização independente que promove o PIRLS – os estudantes portugueses registaram a maior subida e colocaram-se à frente de países referência como a Finlândia. Sendo certo que estes alunos apanharam também o mandato e as políticas do mesmo governo PSD-CDS.

Sobre esta aparente contradição, João Costa lembra que a subida verificou-se a matemática, mas não a ciências – o “saldo foi negativo” -e que as provas que avaliam os vários domínios acabam por ter natureza diferente.

Embora o PIRLS e o TIMSS se centrem ambos mais no currículo (por oposição às capacidades exigidas no PISA), a avaliação da compreensão de leitura acaba por apelar mais a competências e não tanto ao saber de “conteúdos”. E essas não terão sido tão trabalhadas sob as orientações do anterior governo, justifica o responsável.