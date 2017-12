Se calhar vocês desconhecem a minha doença apesar de lhe conhecerem o nome

Descobri que tinha esclerose múltipla há dez anos, quando tinha 27 anos. Tinha terminado há pouco tempo o curso de Engenharia Eletrotécnica e estava a trabalhar pela primeira vez. Os primeiros sintomas foram visão dupla, tonturas, desequilíbrio, formigueiro nos membros e falta de força. Na altura fiquei muito assustado, até porque estava no início da minha atividade profissional. Quem primeiro me disse que alguma coisa não estava bem comigo foi uma oftalmologista a que eu fora para perceber se tinha ou não de usar óculos. Depois de alguns exames à visão, ela disse-me que havia alguma coisa que não estava bem. Não me disse o que era, mas aconselhou-me ir a um neurologista. E foi isso que eu fiz de imediato.

O neurologista que eu consultei não conseguiu perceber o que se passava. Acho que era depressão e receitou-me antidepressivos. É comum confundir-se esclerose múltipla com depressão, pelo menos numa fase inicial, uma vez que os sintomas são muito parecidos. Além disso, eu tinha muitas dores de cabeça e isso não é um sintoma comum nas pessoas com esclerose. Só ao final de um ano, quando voltei a ter outro surto, com sintomas ainda mais fortes - quase não conseguia andar -, é que consultei outro médico neurologista, uma médica aliás, que me pediu que fizesse uma série de exames, incluindo uma ressonância magnética, que é à partida o mais importantes de todos os exames. Numa consulta posterior, ela disse-me o que eu tinha. Foi assim o início. Não sei bem como reagi. Sei que não fiquei revoltado. Acho que senti alívio porque finalmente alguém tinha percebido o que eu tinha e o que se estava a passar comigo. Pensei “ok, vocês sabem o que eu tenho, não é algo que não tenha sido descoberto ou não esteja já identificado”.

Na altura não tinha qualquer noção sobre esta doença. A pesquisa, bem como os médicos, ajudaram-me a perceber o que era, a estar mais sensibilizado para o tema e a conseguir distinguir entre informação falsa, que circula muitas vezes na Internet, e informação verdadeira. Assim que a doença foi diagnosticada, iniciei logo o tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Trata-se de um tratamento apoiado pelo Estado e que tem como objetivo atrasar a progressão da doença. Não é uma cura. Porque não há cura.

Há cerca de três anos tive de interromper o meu trabalho. Era um pouco exigente e eu não conseguia corresponder ao que esperavam de mim. Não tinha resistência nem capacidade. Trabalho agora em part-time na linha de atendimento da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Ajudo a divulgar os serviços e atividades da sociedade e dou apoio tanto a pacientes como a cuidadores.

Como se trata de uma doença degenerativa, o estado de saúde daquelas que dela padecem tende a agravar-se com o tempo. No entanto, há muitos casos de doentes que estão perfeitamente bem há 20 ou 30 anos. Cada pessoa é um caso. No meu caso, tem evoluído um pouco. Tenho tido algumas dificuldades motoras e de memória, que é o que me preocupa mais. E fadiga também. Sinto-me cansado todos os dias. Começo também a ter dificuldades em andar. Daqui a uns anos, provavelmente irei necessitar de alguma ajuda, como uma bengala. Espero não piorar ao ponto de ter de usar uma cadeira de rodas, mas se for necessário, tudo bem. Temos de nos ajudar a nós próprios.

Peço desculpa por interromper, mas preferia que não citasse o meu nome completo no artigo. Porquê? Isso pode trazer problemas em termos de mercado de trabalho ou outro tipo de problemas. Não que isso me tenha acontecido ou a alguém que eu conheça. Não acho sequer que haja discriminação. Quanto a isso, tento sempre ver os dois lados. É normal uma empresa querer contratar pessoas que sejam 100 por cento rentáveis e que dediquem 100 por cento do seu tempo ao trabalho. Que trabalhem, se for preciso, 12 horas. E uma pessoa que tem esclerose múltipla nunca poderá fazer isso. Tem de se proteger. Claro que é bom ter esse tipo de atividade cerebral e empenhar-se no trabalho, ter uma vida profissional ativa, mas tem de ser tudo com conta, peso e medida. Evitar excessos que possam acelerar a evolução da doença. Ter consciência de que é importante cuidar de si mesmo e proteger-se. Por outro lado, se calhar o melhor para mim seria sempre não ter esse tipo de trabalho, mesmo que não tivesse qualquer problema de saúde.

Além desses cuidados, e de evitar os excessos, é sempre recomendada a prática de exercício e uma boa alimentação. Os cuidados a adotar dependem muitos dos sintomas. Eu nos primeiros seis ou sete anos não sentia praticamente nada. De há uns anos para cá, se calhar até por causa do calor e dos verões quentes, é que comecei a ter mais sintomas. Agora preciso de mais ajuda, por exemplo, até para carregar coisas mais pesadas. O cansaço tem vindo a aumentar. Os cuidados passam por ter mais atenção à saúde. É isso que eu tenho feito. De resto, não acho que a minha vida tenha mudado assim tanto. Eu antes disto não tinha cuidado nenhum com o que comia e não fazia exercício de uma forma regular. Acho que, desse ponto de vista, a doença até foi positiva, porque passei a ter mais cuidado com a minha saúde. Nunca o teria feito se não fosse pela doença.

Quando descobri que tinha esta doença, tanto a minha família como os meus amigos apoiaram-me bastante. Acho que isso é muito importante. Até porque ao final de alguns anos de doença e de grande incapacidade as pessoas que sofrem de esclerose múltipla tendem a isolar-se. É difícil manter a alegria se não houver alguém a apoiar-nos.

Se as pessoas em Portugal estão bem informadas sobre a esclerose múltipla? Se ainda há alguma ignorância? Se se acha que a doença é mais ou menos incapacitante do que realmente é? Sim, acho que a maioria das pessoas não tem informação sobre sintomas e progressão. Estou convencido de que a maioria das pessoas não sabe bem ainda o que isto é. Daí a importância de haver uma maior divulgação. A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla tem feito um bom trabalho nesse sentido.

Essa falta de conhecimento é muitas vezes prejudicial. E prejudicial para as pessoas que sofrem dessa doença. A partir de uma certa altura, os doentes começam a fazer as coisas muito lentamente. A andar muito devagar, por exemplo. E as pessoas que estão de fora tendem a achar que se trata de preguiça e não de uma doença. Uma vez, ia eu na rua, muito devagar e muito cansado, depois de ter caminhado mais do que era suposto, e passaram umas pessoas por mim e comentaram qualquer coisa como “olha para este rapaz, tão bêbedo que ele está”. As tarefas mais básicas tornam-se mais difíceis para pessoas com esclerose. Também precisamos de repousar mais e isso nem sempre é bem visto.

De resto, não acho que em Portugal tenhamos menos apoio do que outros doentes noutros países. Os medicamentos, por exemplo, os mesmos que são usados noutros países da Europa, são aqui pagos pelo Estado. Há países onde isso não acontece.

O que costumo dizer às pessoas que telefonam para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla a pedir conselhos? O que diria a alguém que tivesse acabado agora de descobrir que tem esta doença, tal como eu? Preciso de pensar um pouco antes de responder. Bom, diria que, apesar da doença, a vida continua a valer a pena. É essa a minha opinião. As pessoas com esclerose múltipla têm de se dedicar às coisas que lhes fazem bem e isso é bom. Exercício, leitura, comida saudável. Pode-se viver com esta doença. Nem sequer é mortal. Não vale a pena ficar ansioso e pensar como será a vida daqui para a frente.

É preciso tornar a doença secundária, não ser a doença aquilo que nos define, mas apenas um pormenor no meio de todas as capacidades boas que nós temos. A doença não pode definir-nos. Não penso muito no futuro e em como estarei daqui a uns anos. Acredito na investigação sobre o tema. Até porque a qualidade de vida das pessoas que têm esclerose já está a melhorar de dia para dia. Tento ter fé. A busca pela felicidade é igual para todos, independentemente do nosso estado de saúde. Todos nós tentamos ser felizes.