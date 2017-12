Explosão em sucata provoca dois feridos graves em Gaia

Rebentamento de botijas de gás atingiu dois trabalhadores das sucatas Constatino, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. Os feridos continuam na urgência do Hospital Santos Silva, com queimaduras em 90% do corpo

Dois trabalhadores, um de 21 anos e outro de 60, segundo os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, ficaram feridos no rebentamento de botijas de gás, esta manhã, nas sucatas Constantino, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. O alerta do acidente foi dado pelas 9h22, tendo acorrido ao local, além dos bombeiros, a GNR de Gaia e os veículos de emergência médica rápida local e de Santa Maria da Feira. Segundo a Lusa, os dois feridos encontram-se em estado grave, com queimaduras em 90% do corpo. Atualizado às 12h40