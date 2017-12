Frio aumenta e já há nove distritos em alerta amarelo

O tempo frio e seco não dá tréguas. Oito distritos de Portugal Continental estão agora sob aviso amarelo até quarta-feira de manhã, de acordo com o mapa de avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas mínimas vão andar entre os 4º Celsius negativos e os 4ºC positivos.

À lista, que já contava com Bragança, Vila real, Guarda e Aveiro, juntam-se agora Beja, Braga, Évora, Lisboa e Setúbal.

Os termómetros só marcarão abaixo de zero nos distritos do interior Norte (Bragança, Vila Real, Braga e Guarda). Já nos do interior Sul (Évora e Beja) a mínima andará entre 0ºC e 2ºC e a máxima poderá chegar aos 15ºC. Em Setúbal e Aveiro as temperaturas mínima e máxima vão variar entre 1ºC e 15ºC.

O distrito de Lisboa é dos oito aquele que tem previsão de mínima mais alta (3ºC), mas a diferença entre a mínima e a máxima (13º) é literalmente marcada da noite para o dia.

Vestir roupa bem quente, evitar andar muito tempo na rua, beber muitos líquidos e manter a casa aquecida continua a ser aconselhado para os próximos três dias.