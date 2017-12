BE: “Combate à poluição no Tejo não se faz porque ninguém tem coragem para enfrentar as grandes empresas"

Para a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, "o combate à poluição no rio Tejo não se faz porque ninguém tem coragem para enfrentar as indústrias de celulose e as grandes empresas". A crítica foi este sábado dirigida ao atual Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e à oposição de direita, durante uma sessão pública "Contra a Poluição no Tejo - Por uma consciência ambiental", que decorreu em Rossio ao Sul do Tejo, no distrito de Santarém.

Sublinhando “a luta do BE no combate à chaga da poluição que se faz sentir nesta zona do rio Tejo", Mariana Mortágua acusou o PSD de se manifestar "conforme os ventos".

Apontando o dedo ao deputado do PSD Duarte Marques, eleito por Santarém, sublinhou ser "muito fácil agitar um papel e dizer que quer mais dinheiro para fiscalização, quando foi o PSD que votou contra a imposição à Celtejo da redução dos níveis de poluição para valores decentes. O mais difícil é chegar aqui e enfrentar as grandes empresas". Segundo Mortágua "tudo isso define a coragem, o timbre e a ideologia de cada partido". O BE promete uma "guerra sem quartel e sem medos de enfrentar os grandes interesses económicos" para a defesa do Tejo.

Por seu lado, o deputado bloquista Carlos Matias lembrou que a Celtejo, empresa de celulose instalada em Vila Velha de Rodão, "tem uma licença especial para que possa poluir acima daquilo que o Tejo comporta, produzindo mais do que a capacidade instalada para tratar dos efluentes que lança no rio". Essa licença foi passada pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a contrapartida de a Celtejo construir uma ETAR que permita também tratar os efluentes de outras indústrias do concelho e do próprio município.

O Bloco pretende levar novamente a debate no Parlamento o projeto de resolução para a redução de produção na Celtejo. E Carlos Matias diz esperar “que o PSD vote agora favoravelmente". O projeto será discutido na próxima terça-feira.

Queixa de ambientalistas já seguiu para Bruxelas

Entretanto, na quinta-feira, o movimento proTEJO apresentou uma denúncia sobre a poluição no rio Tejo à Comissão Europeia e uma petição no Parlamento Europeu.

Uma outra petição “Contra a poluição do Tejo e seus Afluentes" entregue no Parlamento português vai estar em debate no Plenário a 21 de dezembro.

Os ambientalistas também avançaram com uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República por "crime ambiental e grave problema de saúde pública por extrema poluição do rio Tejo, que causou uma vastíssima mortandade de peixes" em novembro.

O objetivo é levar a União Europeia a "intervir junto do Ministério do Ambiente português e do Ministério de Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente espanhol". Em declarações à Lusa, Paulo Constantino, porta-voz do movimento, argumentou que as ações são necessárias "uma vez que o ministro do Ambiente português não dá resposta nem intervém com medidas eficazes para acabar com as descargas poluentes" no Tejo.