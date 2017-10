Falhas na dosagem obrigam a recolher conjuntos de perfusão de bombas de insulina Medtronic

Para a substituição dos conjuntos afetados, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde aconselha os utilizadores a contactarem o centro de tratamento que atribui os sistemas ou a entidade onde habitualmente os compram

Vários conjuntos de perfusão usados com as bombas de insulina da empresa Medtronic estão a ser recolhidos do mercado por terem sido verificadas situações de potencial sobredosagem de insulina, informa a Autoridade do Medicamento (Infarmed).

Segundo o Infarmed, "estas situações, que ocorreram pouco depois da substituição dos conjuntos de perfusão, podem ser causadas pelo derrame de fluidos (insulina, álcool ou água) durante o processo de purga/preenchimento do cateter, levando ao bloqueio da membrana do conjunto de perfusão".

O Infarmed aconselha os utilizadores de bombas de insulina da Medtronic a verificarem junto da empresa se os conjuntos de perfusão que utilizam pertencem aos lotes afetados e a seguirem as indicações dadas relativamente à recolha e à troca do material.

Para a substituição dos conjuntos afetados, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde aconselha os utilizadores a contactarem o centro de tratamento que atribui os sistemas ou a entidade onde habitualmente os compram.

"Não é necessária a devolução dos conjuntos de perfusão afetados, devendo proceder-se à sua eliminação" sublinha.

A sobredosagem de insulina pode provocar hipoglicemia, implicar a necessidade de intervenção médica e, em situações extremas, constituir risco de vida.

Segundo o Infarmed, os conjuntos de perfusão abrangidos por esta recolha "serão substituídos por outros que possuem uma membrana produzida num material novo e melhorado" que reduz significativamente este risco.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed.