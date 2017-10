Eleições na Autoeuropa. Trabalho ao sábado mexe com todos

Até às 21h desta terça-feira, as urnas de voto da Autoeuropa deverão recolher a orientação dos seus 3500 funcionários na escolha da próxima Comissão de Trabalhadores (CT) para o triénio que terminará em 2020, para a qual concorrem seis listas – esta é a eleição mais disputada nos 20 anos da fábrica, a que nenhum trabalhador ficou indiferente.

Em causa está a discusão sobre a laboração contínua na fábrica de Palmela, com trabalho ao sábado e apenas dois dias de folga consecutivos de seis em seis semanas. Um debate que já originou a primeira greve na história da Autoeuropa – o segundo maior exportador português –, realizada a 30 de agosto.

Ultrapassado o ambiente de grande tensão vivido em Palmela no final de agosto, do lado dos trabalhadores há agora a noção exata do que pretendem em relação ao trabalho ao sábado e querem que a próxima negociação com a administração corra “bem”. O histórico coordenador da Comissão de Trabalhadores, António Chora – hoje reformado – já apelou ao bom senso entre as partes. Mas a administração da fábrica de Palmela também quer chegar a um acordo que permita concretizar o plano de produção de 240 mil carros por ano, e quer que este processo seja “rápido”.

Presidente da Volkswagen diz que acordo laboral é urgente

O próprio presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess, já tinha referido ao Expresso, à margem do Salão Automóvel de Frankfurt, que “o acordo laboral é urgente” e que o seu grupo “espera que a situação laboral em Portugal esteja resolvida em outubro”, explicando que “o novo modelo que a fábrica de Palmela vai produzir, o T-Roc, é muito importante para o desenvolvimento da estratégia de mercado da VW nos próximos anos”.

A Volkswagen realizou em Palmela um investimento de 670 milhões de euros e pretende começar a colocar o seu novo carro T-Roc nos mercados internacionais antes do final de 2017, sendo urgente arrancar com a sua produção em três turnos diários, durante seis dias por semana. Também Pedro Almeida, diretor-executivo da SIVA, o importador da Volkswagen em Portugal, já tinha referido ao Expresso que “no mercado, há uma grande procura para o novo modelo T-Roc, sendo expectável que tenha um volume de vendas significativo em Portugal”.

Fernando Sequeira, que foi o último coordenador da CT demissionária – e que integra a Lista F, concorrente às eleições desta terça-feira – referiu ao Expresso que não faz comentários sobre as propostas das listas concorrentes enquanto não estiver encerrada a votação, explicando que é expectável que antes das 22h30 não haja resultados apurados.

Processo vai ser “o mais rápido possível”

“Depois das eleições é preciso marcar uma data para que os membros eleitos se reunam e seja nomeado um novo coordenador e uma Comissão Executiva”, esclareceu Fernando Sequeira, adiantando que “só nessa altura, com um novo coordenador da CT, é que serão retomadas as negociações laborais”. “Todos queremos que estes processo seja o mais rápido possível”, diz.

Além da Lista F de Fernando Sequeira (conotado com o Bloco de Esquerda), concorre a Lista A liderada por Paulo Marques, que reúne um grupo de trabalhadores administrativos da Autoeuropa. Na Lista B está Isidoro Barradas, sindicalista do Sindel, que integra a UGT. Na Lista C está José Carlos Silva, que pertence ao sindicato SITE Sul, da CGTP. Na Lista D está Fausto Dionísio e na Lista E está Fernando Gonçalves.

A última negociação laboral – malograda, que culminou na primeira greve realizada na fábrica de Palmela – foi refutada e repudiada pelos trabalhadores e levou à demissão de Fernando Sequeira, sucessor de António Chora, o histórico coordenador da CT da Autoeuropa desde 1996, que se tinha reformado no final de 2016.

Agora, todos os trabalhadores da fábrica de Palmela estão focados numa solução eficaz para o novo enquadramento laboral, tal como o próprio grupo Volkswagen, que também tem vindo a testar várias hipóteses que possam ser viáveis.

Psicólogas contactam casais de trabalhadores

Nesse sentido, a Volkswagen tem vindo a contactar os casais de trabalhadores com filhos para encontrar horários que resolvam as necessidades de produção e não colidam com a vida familiar dos trabalhadores. Estas reuniões têm sido realizadas por duas psicólogas, que estão a ensaiar soluções práticas já para novembro, no cenário da produção contínua de três turnos diários de segunda a sábado. O processo de negociação do novo horário de trabalho na Autoeuropa começou no início de 2017 e parou em julho, depois dos trabalhadores terem recusado, em referendo, um pré-acordo para o trabalho ao sábado.

A tese de que a remuneração extra não é o fator decisivo para aceitar o trabalho ao sábado – valorizando a não obrigatoriedade do sexto dia de trabalho consecutivo e a salvaguarda de soluções que garantam as condições de saúde dos trabalhadores – é defendida por várias listas concorrentes à CT. A mais explícita de todas em relação à salvaguarda da saúde dos trabalhadores é a Lista E, de Fernando Gonçalves.

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) também já tinha feito contactos com a administração da Autopeuropa para assegurar que seria posssível reduzir o número de dias de trabalho ao sábado para cada trabalhador, salvaguardando o cumprimento dos objetivos de produção do T-Roc. O secretário-geral do SIMA, José António Simões, admitiu que a Autoeuropa está aberta a “rever horários”.

Os sindicalistas do SITE Sul, afeto à CGTP, também mantiveram uma reunião com a administração da Autoeuropa, que consideraram “muito produtiva”. O novo horário laboral da Autoeuropa que não reuniu o consenso dos trabalhadores em quatro plenários, implicaria uma folga fixa ao domingo e folgas rotativas ao longo da semana, que poderiam ir rolando sequencialmente de segunda até sábado (o que faria com que os trabalhadores só gozassem dois dias seguidos de folga quando a folga rotativa chegasse ao sábado), concedendo um valor de remuneração adicional a cada trabalhador –eventualmente de 175 euros mensais – mais 25% de subsídio de turno e ainda um dia de férias adicional.