Seca: comissão de acompanhamento reúne-se hoje para avaliar situação

A comissão de acompanhamento da seca reúne-se esta segunda-feira para avaliar a situação, depois de um mês de setembro seco, de temperaturas acima dos 30 graus e previsões para uma primeira semana de outubro igualmente quente.

Portugal continental está a atravessar um período de seca prolongada excecional, que obrigou o Governo a tomar medidas de apoio também excecionais para a captação de água destinada a abeberamento de animais.

A chamada Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que junta responsáveis de vários ministérios, tem como missão identificar os problemas e acompanhar a evolução da atual situação de seca.

A comissão foi criada em maio passado e junta responsáveis do Governo de áreas como a agricultura e ambiente, finanças, administração interna, administração local, trabalho, saúde, economia e mar.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o verão foi quente e extremamente seco, o nono mais quente desde 1931, a que se junta a terceira primavera mais quente desde 1931 e com menos chuva do que o normal, e um inverno que teve apenas 69% da chuva normal para a época.

O IPMA prevê para toda esta semana temperaturas acima da média para a época e ausência de precipitação.

Há uma semana o Ministério da Agricultura alargou o âmbito das medidas de apoio aos agricultores afetados pela seca a concelhos dos distritos de Santarém e de Faro.

No distrito de Santarém as medidas, apoios para captação e fornecimento de água a animais, abrangem os concelhos de Coruche e Chamusca, e no distrito de Faro os concelhos de Alcoutim e Castro Marim.

A seca já tinha levado o Governo a decretar apoios excecionais aos agricultores para captação de água nos distritos de Évora, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança e aos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém, do distrito de Setúbal.