Nudez. O Facebook tem um problema bicudo

Não é segredo nenhum: Mark Zuckerberg não gosta de mamas. O Imperador do século XXI não quer ver nem sombra de um mamilo no Facebook, a rede social mais popular do mundo, nem no Instagram, que ele comprou em 2012 para, aparentemente, exercer o mesmo puritanismo bacoco.

O escritor e apresentador de televisão francês Frederic Beigbeder testou isso mesmo esta semana: colocou uma foto da modelo e atriz Mireille Darc fotografada em 1968 para a revista "Lui" por Francis Giacobetti, um dos maiores fotógrafos gauleses. “Só para ver se o Facebook se atreve a censurar”, escreveu. Como seria de esperar, o pudico Zuckerberg falhou (mais este) este teste: poucas horas depois de ter sido postada, a foto escolhida pelo provocador Beigbeder já lá não estava. Foi tirada há meio século, mas, aparentemente, regredimos em matéria de liberdade artística.

É assim com o trabalho de Giacobetti, de Testino, de Helmut Newton, de Guy Bourdin, de Mert Alas & Marcus Piggot e tantos outros fotógrafos que retratam o corpo e o desejo humano. Fotos que brilham em capas de revistas, que são compiladas em edições de colecionador da Taschen ou da Assouline, ou que figuram nas paredes dos museus e das galerias mais prestigiadas, mas que não resistem aos filtros de decência (e ao puritanismo) do Facebook e do Instagram.

A lista de exemplos desta insensatez não se fica pela arte: até há bem pouco tempo, a rede social censurava fotografias de mulheres a amamentar; um grupo de solidariedade com vítimas de cancro foi fechado depois de incluir a imagem de uma mulher grávida nua; um poster que chamada a atenção para a importância de se palpar o peito para prevenir o cancro da mama foi retirado; e um utilizador processou mesmo a empresa depois da sua conta ter sido cancelada por ele ter postado uma foto do quadro “A Origem do Mundo”, de Gustave Courbet, que retrata uma mulher deitada de pernas abertas numa cama.

Há dois anos, a feminista Éloïse Bouton escolheu como foto de perfil a capa do livro que acabara de editar, “Confession D'Une Ex-Femen”. Três dias depois, a sua conta foi bloqueada porque a imagem foi considerada “desadequada”, mesmo que o seu peito apareça praticamente tapado pelo nome da obra. “Diz-me, Mark, não achas que estás a fazer as coisas ao contrário?”, questionou a francesa num artigo no “Huffington Post”. “Tu, que permites que grupos que glorificam a violação permaneçam ativos durante meses antes de os fecharem? Tu, que permites imagens de decapitações, tortura e de animais a serem esventrados, e anúncios sedutores e crus que que despem o corpo feminino para benefícios comerciais? Tu, que permaneces parado quando perfis claramente pornográficos nos aterrorizam, inundando as nossas caixas de mensagens com fotos de falos ampliados, convidando-nos a sermos "amigas" deles, para nos oferecerem outras obscenidades?”

Em sua defesa, o Facebook diz que restringe a nudez porque alguns dos utilizadores “podem ser sensíveis em relação a este tipo de conteúdos”. Mas, ao censurar muitas destas imagens, a rede social vulgariza o belo e equipara a arte, o ativismo social ou a sensibilização para o cancro à pornografia. Há algo de muito perverso nisto e não é seguramente um mamilo da Kate Moss.